"Gelbwesten"-Protest mit Rauchbomben und Pflastersteinen

Ausschreitungen am Rande der "Gelbwesten"-Demonstration: In Paris lieferten sich mehrere Menschen gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auf den Champs-Elysées nahe dem Arc de Triomphe warfen Demonstranten Rauchbomben und andere Gegenstände auf Polizisten - dann begannen sie, auf die Scheiben eines Polizeifahrzeugs einzudreschen.

Laut einem AFP-Reporter plünderten sie Geschäfte und warfen Pflastersteine in Richtung der Beamten. In einer Nebenstraße ging ein Fahrzeug in Flammen auf.

Die Polizei war mit 5000 Beamten im Einsatz. Sie gingen mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Randalierer vor. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 20 Menschen festgenommen.

Zuletzt weniger Teilnehmer

Es ist das 18. Wochenende in Folge, an dem die "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron protestieren. Zuletzt sank die Zahl der Teilnehmer stetig. Am vergangenen Wochenende protestierten nach offiziellen Angaben 28.600 "Gelbwesten"-Anhänger - so wenige wie noch nie.

Präsident Macron hatte als Antwort einen landesweiten Bürgerdialog ins Leben gerufen. Er endete am Freitag. Erste Ergebnisse will der Staatschef im April präsentieren. Laut "Le Monde" gab es rund 10.000 Veranstaltungen im ganzen Land, im Internet wurden 1,4 Millionen Beiträge gesammelt, und in den Rathäusern der Republik füllten Bürger 16.000 Beschwerdebücher aus.

Nun müsse Macron liefern, sonst gehe das Ganze nach hinten los, hieß es in französischen Medien. Die "Gelbwesten" sehen in der Bürgerdebatte ein "Ablenkungsmanöver". Sie drohten mit neuer Gewalt.