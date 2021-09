Gelber Dunst - die schlechte Luft von Bangkok

Der dichte Verkehr, die Schwerindustrie und die Bauern, die ihre Felder abfackeln, erzeugen das giftige Gemisch in der thailändischen Hauptstadt. Dann legt sich der gelbe Dunst über die Stadt. Tankwagen versprühen dann Wasser auf den Straßen, um den Staub zu binden.

Maßnahmen gegen Luftverschmutzung

Wenn es ganz schlimm ist, wird sogar das Feuerwerk zum chinesischen Neujahr verboten. Inzwischen richtet sich der Unmut über die Luftverschmutzung auch gegen die Regierung, sodass Premierminister Prayut Chan-O-Cha sich gezwungen sah, nachhaltige Maßnahmen gegen den Smog einzuleiten.

LKW dürfen nur jeden zweiten Tag in die City

Danach dürfen Lkw nur noch an jedem zweiten Tag in die City fahren. Die Emissionen von Fabriken werden stärker kontrolliert, und das Abfackeln von Feldern rund um Bangkok ist verboten. Außerdem wird an die Autofahrer appelliert, freiwillig ihren Wagen stehen zu lassen. Ob es hilft, wird sich wohl erst später zeigen. In diesem Jahr ist der Smog wegen der Corona-Einschränkungen allerdings nicht ganz so schlimm wie sonst.