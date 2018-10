Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof beendet - mehrere Verletzte

Blutiges Ende einer Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof: Nach stundenlanger Anspannung hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am Montag einen Angreifer in einer Apotheke des Bahnhofsgebäudes festgenommen.

Geisel durch Zugriff der Polizei befreit

Bei dem Zugriff mit Blendgranaten trug der Geiselnehmer nach Polizeiangaben schwerste Verletzungen davon. Der Kölner Hauptbahnhof als größter Bahnknotenpunkt Westdeutschlands blieb stundenlang gesperrt. Bei dem Zugriff wurde auch die Geisel verletzt, die der Mann am Mittag in der Apotheke in seine Gewalt gebracht hatte. Ob es sich bei der Frau um eine Beschäftigte der Apotheke oder eine Kundin handelte, blieb zunächst offen.

Hintergrund der Tat noch unklar

"Die Motivlage des Angreifers ist noch unklar", so ein Polizeisprecher. Nicht bestätigen wollte die Polizei Spekulationen, wonach die Tat einen terroristischen Hintergerund haben könnte. Auch die Identität des sehr schwer verletzten Täters stand zunächst nicht fest. Einzelheiten will die Polizei bei einer Pressekonferenz am Abend mitteilen. Die Ermittlungen liefen "auf Hochtouren", erklärten die Beamten. Sie schalteten zudem ein Hinweisportal, in dem Zeugen Fotos und Videos rund um die Geiselnahme hochladen können.

Unbeteiligte 14-Jährige schwer verletzt

Noch am Tatort fanden einem Polizeisprecher zufolge Wiederbelebungsversuche bei dem Täter statt. Der Angreifer wurde demnach auf die Intensivstation gebracht. Der Mann soll zudem - offenbar unmittelbar vor der Geiselnahme - ein 14-jähriges Mädchen verletzt haben, das mit Brandverletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Die Jugendliche hatte sich Zeugen zufolge im Café einer Schnellimbisskette in unmittelbarer Nähe der Apotheke aufgehalten.

Mehrere Augenzeugen hatten Polizei und Feuerwehr am Mittag alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin gegen 12.45 Uhr mit einem Großaufgebot zum Breslauer Platz auf der Bahnhofsrückseite aus und sperrten das Bahnhofsgebäude komplett ab.