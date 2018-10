Die Polizei hat die Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof beendet. Der Täter sei unter Kontrolle, teilten die Einsatzkräfte am Montag mit.

Zwei Explosionen hörbar

Der Einsatz daure aber an, der Bereich um den Bahnhof solle weiter großräumig gemieden werden, teilten die Beamten in der Domstadt am Montagnachmittag mit. Zuvor waren zwei Explosionen zu hören gewesen, woraufhin mehrere Beamte eines Spezialeinsatzkommandos über den Breslauer Platz zur Rückseite des Bahnhofs liefen.

Der Kölner Hauptbahnhof war am Montag wegen der Geiselnahme komplett gesperrt worden. Nach Polizeiangaben war eine Frau von einem unbekannten Täter in einer Apotheke im hinteren Bereich des Bahnhofs festgehalten worden.