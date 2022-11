Geht US-Präsident Biden erst mit 86 in Rente?

Bei den Zwischenwahlen haben die Kandidaten der US-Demokraten in umkämpften Bundesstaaten vor allem dort gewonnen, wo sie junge Wählerinnen und Wähler besonders gut mobilisieren konnten. Es geht in einer Analyse der Tufts University in Massachusetts um die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen. Zumindest in neun Staaten, wie Pennsylvania und Michigan könnte ihre Beteiligung den Ausschlag für die Demokraten gegeben haben.

Wähler wünschen sich laut Umfrage jüngeren Kandidaten

Nun wird in den USA diskutiert, ob die Partei den Erfolg bei den Jungen wiederholen kann mit Joe Biden. Biden wäre bei der nächsten Präsidentschaftswahl fast 82 Jahre alt, sollte er sich entscheiden, noch einmal zu kandidieren. Bei einer Umfrage der New York Times hatten 64 Prozent der befragten Wähler der Demokraten erklärt, sie wünschten sich für 2024 einen neuen Kandidaten.

Das war vor der Zwischenwahl. Nach der Abstimmung spürt der Präsident Rückenwind. Doch die Debatte um Bidens Alter, die Demokraten und die nächste Wahl kehrt schnell zurück. Spätestens wenn der abgewählte Präsident Donald Trump in seiner großen Ankündigung vielleicht eine erneute Kandidatur für die Republikaner bekannt gibt.

Wer könnte Biden als Kandidat ersetzen?

Doch dann ist auf der anderen Seit die Frage: Wer könnte Biden bei den US-Demokraten 2024 überhaupt ersetzen? Vizepräsidentin Kamala Harris, gerade 58 Jahre alt, werden kaum mehr Chancen eingeräumt. Sie hatte mit ihrer eigenen Präsidentschaftskandidatur 2020 schon sehr früh nicht genügend Wähler überzeugen können. Bereits vor den ersten Vorwahlen in Iowa brach ihre Kampagne in sich zusammen. Sie könne gegenüber Unterstützern und Freiwilligen nicht behaupten, es gebe eine Weg nach vorn, wenn sie selbst nicht daran glaube, eklärte Harris im Dezember 2019 im Netz.

Als Vizepräsidentin von Joe Biden konnte sie den übergroßen Erwartungen, die an sie gerichtet waren, nie gerecht werden. Zudem bot ihre Aufgabe im Team White House, der Kampf gegen die Ursachen der Migration von Mittel- und Südamerika in die USA, keine Chance auf Erfolg. Deshalb werden in den USA andere Namen diskutiert.

In der New York Times wurde Pete Buttigieg genannt. Der 40-jährige ehemalige Bürgermeister der Stadt South Bend in Indiana war der Überraschungskandidat und Liebling der Großspender der Demokratischen Partei 2020. Mittlerweile ist er Verkehrsminister. Buttigieg geht auch dorthin, wo selten Politiker der US-Demokraten zu finden sind, zum Beispiel zu Interviews beim Fernsehsender Fox News. Doch bei schwarzen Amerikanern Zustimmung zu finden, das könnte ihm wieder schwerfallen.

Neue "running mate" für Biden?

Eine andere Möglichkeit wird ebenfalls diskutiert: Biden tritt noch einmal an, bekommt aber einen neuen "running mate", eine neue Vizepräsidentin an seine Seite. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer war in Deutschland bisher in den Schlagzeilen, weil Terroristen einer rechtsradikalen paramilitärischen Organisation 2020 geplant hatten, sie zu entführen. Die Männer sind angeklagt.

Whitmer war es bei den Zwischenwahlen jetzt gelungen, mit deutlichem Vorsprung vor ihrem republikanischen Gegenkandidaten das Amt zu verteidigen. In Michigan, ein Staat, der wieder entscheidend sein wird bei der Präsidentschaftswahl 2024. Ähnlich steht es um Georgia. Dort muss US-Senator Raphael Warnock in eine Stichwahl mit seinem Kontrahenten. Entscheidet Warnock die Abstimmung Anfang Dezember für sich, wäre auch er ein möglicher Kandidat an Joe Bidens Seite.

Bei den Republikanern: DeSantis als "Trump mit Hirn"?

Die Spekulationen in den USA zeigen, wie groß der Druck wird auf die US-Demokraten. Der Erfolg bei den Zwischenwahlen wirft auch die Frage auf, ob die Partei für den nächsten Wahlkampf richtig aufgestellt ist. Die Frage wird noch lauter, sollte, wie vermutet wird, auch Floridas Gouverneur Ron deSantis für die Republikaner antreten wollen. DeSantis sei "Trump mit Hirn", war nach seinem Wahlsieg im Sunshine State wieder überall in Überschriften zu lesen. Er wird damit zur Herausforderung. Nicht nur für Trump, sondern auch für Biden.