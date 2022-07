Geht so Reisen in der Zukunft? Hyperloop-Teststrecke in Bayern

24 Meter lang soll die Betonröhre werden. Darin wird ein Vakuum erzeugt, sodass eine Kapsel dank fehlendem Luftwiderstand sehr schnell von A nach B gleiten kann. Für noch weniger Reibung soll die Kapsel auch noch magnetisch schweben.

Erste Versuche Anfang 2023

Bis zum Ende des Jahres soll die Hyperloop-Teststrecke der TU laut Projektleiter Gabriele Semino fertig gebaut sein. Ab Anfang des kommenden Jahres wollen die Wissenschaftler dann die Technologie in der Praxis erproben. Natürlich werden da aber noch nicht Menschen in die Kapsel gesetzt, sondern Gegenstände durch die Röhre befördert.

Die Hyperloop-Forscher der TU München gehören weltweit zu den Besten. Sie haben einige Wettbewerbe von Ideengeber Elon Musk gewonnen und konnten mit Preisgeld ihre Forschung weiter vorantreiben.

Auch in anderen Ländern werden von Forschungsteams gerade Teststrecken gebaut. Bis es tatsächlich soweit sein könnte, dass man per Hyperloop zum Beispiel von München nach Berlin reisen kann, werden laut Gabriele Semino noch viele Jahre vergehen. Er hofft, dass in etwa zehn Jahren erste Bauprojekte starten könnten.

Dreimal so schnell wie ein Hochgeschwindigkeitszug

Wenn die Tests erfolgreich sind und Hyperloop in der Zukunft tatsächlich eingesetzt werden soll, müsste dafür natürlich auch erst die notwendige Infrastruktur entstehen, also die Röhren oder auch die Anschlüsse zu den Bahnhöfen. Das sei aber nicht teurer als eine ICE-Strecke zu bauen, sagen die Wissenschaftler. Sie sind der Meinung: Langfristig könnte das den Verkehr revolutionieren, weil die Reisezeit so viel geringer wäre im Vergleich zur Bahn. Nach Berechnungen der Redaktion würde man auf der Strecke Berlin – Paris zum Beispiel gut sieben Stunden einsparen. Derzeit dauert die Zugfahrt circa 8,5 Stunden.

Kostenloser ÖPNV in naher Zukunft?

Bis die Hyperloop-Technologie für uns tatsächlich als Transportmittel geeignet sein könnte, wird es also noch dauern. Bis dahin müssen sich die Bayern noch mit den Geschwindigkeiten von Bus und Bahn zufriedengeben. Während in Deutschland darüber diskutiert wird, ob und wie es mit dem 9-Euro-Ticket weitergeht, haben sich manche Nachbarländer schon Lösungen überlegt, wie sie den Öffentlichen Personennahverkehr langfristig attraktiver machen können. Luxemburg ist zum Beispiel das erste Land, das den ÖPNV für Bürgerinnen und Bürger kostenlos anbietet. Der Minister für Mobilität, Francois Bausch, hat in der aktuellen Podcastfolge von "Dreimal besser" erklärt, wie das funktioniert. Er hält das auch in Deutschland für denkbar - zumindest in manchen Teilen.

Auch bayerische Städte überlegen, ob sie so Staus verringern können. In Augsburg fährt man zum Beispiel seit zwei Jahren in der sogenannten City-Zone kostenfrei mit Bus und Straßenbahn. Die Stadt ist damit Vorreiterin in Deutschland.