Gehen Insektenschutzgesetz und Landwirtschaft zusammen?

Siegfried Jäger ist frustriert. Der Kreisobmann beim Bayerischen Bauernverband im Landkreis Freyung-Grafenau hat einen Milchviehbetrieb. Auf seinen Weiden breitet sich regelmäßig die krautige Pflanze Ampfer aus, an manchen Böschungen wachsen für die Kühe giftige Kreuzkräuter. Bisher durfte er großflächig Herbizide spritzen und so Unkräuter bekämpfen. Ab kommendem Jahr soll das verboten sein.

Dann kann er zwar immer noch Chemie auf seinen 95 Hektar Grünland einsetzen, muss aber jeden Ampfer, jedes Kreuzkraut einzeln chemisch bekämpfen. Nicht zu schaffen, meint er. Die strengeren Regeln, die ihn künftig bei der Unkrautbekämpfung im Grünland einschränken, seien schon vor zwei Jahren beschlossen worden, so Jäger. Sie gehen auf die Annahme des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" zurück.

Frust bei Landwirten durch neues Insektenschutzgesetz

Das neue Insektenschutzgesetz der Bundesregierung ist für ihn nur ein weiterer Versuch, ihm im Namen des Naturschutzes in seine Arbeit hineinzureden. Jäger räumt aber auch ein, dass er von den Änderungen auf Bundesebene gar nicht betroffen ist.

Dabei haben Organisationen wie der Deutsche Bauernverband oder "Land schafft Verbindung" noch im Februar zu vehementen Protesten gegen das Gesetz aufgerufen. Immer wieder wurde dabei geäußert, das geplante Insektenschutzpaket gefährde die Existenz der Bauern. Siegfried Jäger möchte, dass die Politik sich nicht weiter in die landwirtschaftliche Praxis einmischt. Er fordert stattdessen einen Volksentscheid:

"Es soll darüber abgestimmt werden, ob man in Bayern noch eine Landwirtschaft will. Eine Landwirtschaft, die Nahrungsmittel erzeugt. Oder ob man nur noch eine landespflegerische Maßnahme möchte. Dann können wir uns darauf einstellen, dann wissen die Junglandwirte, wie es in Zukunft um sie bestellt ist." Siegfried Jäger, Obmann Bauernverband Landkreis Freyung-Grafenau

Insektenschutzgesetz: Kompromiss nach langem Streit

Das Insektenschutzgesetz ist ein Kompromiss nach langen Auseinandersetzungen zwischen dem CDU-geführten Bundeslandwirtschaftsministerium und dem Umweltministerium unter SPD-Ministerin Svenja Schulze. Es ist eigentlich kein neues Gesetz, sondern ändert zwei bestehende Regelungen: das Bundesnaturschutzgesetz und die Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung.

Die geplanten Änderungen schränken den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Naturschutzgebieten ein, lassen aber viele Ausnahmen zu. Hintergrund ist der drastische Rückgang an Insekten in Deutschland. Für alle Maßnahmen stelle der Bund in diesem Jahr zusätzlich 85 Millionen Euro und im kommenden Jahr 65 Millionen Euro zur Verfügung, erklärt das Bundesumweltministerium.

Massives Insektensterben hat gravierende Folgen

Nach Angaben der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina geht der Insektenbestand auch in Schutzgebieten massiv zurück. Allein 53 Prozent der fast 600 Wildbienenarten in Deutschland seien in ihrem Bestand gefährdet. Der Rückgang bei den Insekten gefährdet weitere Tierarten, wie zum Beispiel Vögel, die Insekten als Nahrung nutzen. Die Ursachen des Rückgangs sind vielfältig. Da die Landwirtschaft etwa die Hälfte der Fläche in Deutschland bearbeitet, trägt sie große Verantwortung für den Erhalt der Biodiversität.

Biolandwirt für Insektenschutz

Josef Schmid, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft in Bayern, hält es für den falschen Weg "vorher zu mauern" gegen notwendige Regelungen, statt von vornherein an den Vorschriften mitzuarbeiten und eigene Vorschläge einzubringen. Schmid selbst ist seit 30 Jahren Biobauer. Rund um seinen Hof summt und brummt es vor lauter Insekten. Er selbst hält die intensive Landwirtschaft für einen Hauptfaktor beim Insektensterben:

"Wenn wir etwas weniger intensiv produzieren würden, etwas geringere Erträge, etwas weniger Tierproduktion, etwas weniger Fleisch, etwas weniger Milch, dann könnten wir in allen Bereichen, wo wir jetzt Schwierigkeiten haben, wo wir Probleme haben, für Entspannung sorgen." Josef Schmid, 1. Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Bayern

Doch kein Ende für Glyphosat?

Laut Einschätzung des Umweltinstituts München e.V. wird das Insektenschutzpaket der Bundesregierung das Massensterben der Insekten nicht aufhalten. Das Beispiel Glyphosat: Das umstrittene Herbizid, so heißt es in einer Erklärung des Bundes, werde "mit Ablauf des 31.12.2023 (…) endlich verboten". Das stimmt allerdings nicht ganz, so die Agrarexpertin Veronika Feicht vom Umweltinstitut. EU-weit laufe nur die Zulassung für Glyphosat aus. Und ein Antrag auf eine neue Zulassung laufe längst, die Bundesregierung habe angedeutet, dass sie sich den europäischen Regeln beugen werde.

Feicht: Landwirtschaft ohne Insektenschutz widersinnig

Veronika Feicht hält die Schreckensszenarien, die der Bayerische Bauernverband und "Land schafft Verbindung" gemalt haben, für falsch. So bedrohen die neuen Regelungen weder die Existenz von Landwirten noch führen sie zu massiven Einkommensverlusten. Allerdings würden sie auch das Massensterben von Insekten nicht aufhalten, dazu sei einfach zu wenig Fläche betroffen. Nötig, so Feicht, wäre ein komplettes Verbot von Pestiziden in der Landwirtschaft. Eine Landwirtschaft ohne Insektenschutz sei widersinnig – Insekten hätten schließlich eine enorm wichtige Rolle für die Landwirte, als Bestäuber.