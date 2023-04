Geheime US-Dokumente veröffentlicht: Die Folgen für die Ukraine

Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente im Internet hat die Regierung in Washington alarmiert. Dass die Dokumente online zirkulierten, sei "ein sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit", sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Nach Angaben der "New York Times" enthalten die Unterlagen unter anderem Informationen zu Plänen der USA und der Nato zur Unterstützung einer ukrainischen Militäroffensive im Frühjahr gegen Russland.

Brisante Informationen über US-Spionage in Russland

Unter anderem sind Hinweise zu finden, welche Waffen die Ukraine erhalten hat und in welchen Bataillonen diese eingesetzt werden sollen. Nach Einschätzung von US-Medien könnten sich die Unterlagen als äußerst wertvoll für Moskau erweisen. Denn sie zeigten auch, wie weit der russische Sicherheitsapparat bereits von den US-Geheimdiensten durchdrungen sei.

Einige Dokumente sollen laut "New York Times" auch Informationen über interne Debatten in Regierungen von US-Bündnispartnern enthalten - etwa Diskussionen über die Frage, ob Südkorea Artilleriegeschosse für den Einsatz in der Ukraine zur Verfügung stellen sollte.

Ukraine widerspricht CNN-Bericht

Nach dem Bekanntwerden der geheimen Dokumente sei die Ukraine gezwungen gewesen, Pläne für eine Gegenoffensive zu ändern. Das berichtet der Sender CNN unter Berufung auf eine Person aus dem näheren Umfeld von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auf den Bericht angesprochen erklärte sein Berater Mychailo Podoljak jedoch, die Strategie der Ukraine sei nicht geändert worden.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine, Olexij Danilow, äußerte ebenfalls Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Information. Im Exklusiv-Interview mit der ARD sagte Danilow: "Ich weiß nicht, mit wem CNN gesprochen hat. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Anzahl der Personen, die unsere Pläne auf unserem Staatsgebiet kennt, äußerst begrenzt ist. Und ich denke nicht, dass der Informant, der mit CNN in Kontakt stand, etwas damit zu tun hat."

Von der Veröffentlichung zahlreicher Geheimdokumente zeigte sich Danilow laut tagesschau.de betont unbeeindruckt. Ein Teil der Informationen, die dort zu finden seien, seien gar nicht geheim gewesen.

Nicht alle Dokumente echt

US-Regierungsmitarbeiter sagten der "Washington Post", einige der Unterlagen seien offenbar manipuliert worden. Allerdings stünden viele andere Dokumente im Einklang mit den Berichten des US-Auslandsgeheimdienstes CIA zur internationalen Lage, die für Führungsebenen des Weißen Hauses, des Pentagons sowie des Außenministeriums bestimmt seien.

Der Vorgang habe "das Potenzial, Falschinformationen zu verbreiten", sagte Pentagon-Sprecher Chris Meagher. "Wir untersuchen immer noch, wie das passiert ist und wie groß das Problem ist." Es müsse unter anderem geprüft werden, "wie diese Art von Informationen verteilt werden und an wen". Meagher machte keine Angaben zur Echtheit der aufgetauchten Unterlagen.

Verbreitung über prorussische Kanäle

Die geheimen US-Regierungsdokumente waren zuvor nach und nach auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord und weiteren Plattformen aufgetaucht. Nach Angaben der "New York Times" wurden sie über prorussische Kanäle verbreitet.

Russland weist laut Kreml eine Verbindung mit den bekanntgewordenen Geheimdokumenten der US-Regierung zurück. Er könne dazu gar nichts sagen, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Es gebe aber immer wieder ein Muster, Russland für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Dies sei wie eine Krankheit. Peskow nannte die durchgestochenen Papiere "ziemlich interessant".

Erinnerungen an Wikileaks

Der Vorfall weckt Erinnerungen an die Enthüllung von rund 700.000 vertraulichen Dokumenten zu Aktivitäten des US-Militärs im Irak und in Afghanistan durch die Online-Plattform Wikileaks im Jahr 2010. Darunter befanden sich auch brisante Informationen zur Tötung von Zivilisten und Misshandlung von Gefangenen.

Die USA fordern wegen der Enthüllungen die Auslieferung des 51-jährigen australischen Wikileaks-Gründers Julian Assange, der in London in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt.

Mit Material von AFP und dpa.