"Gehe offline": Tesla-Chef Musk verlässt Twitter

Musk muss sich wegen der Beleidigung eines britischen Höhlenforschers via Twitter vor einem Gericht in Los Angeles verantworten. Auch mit der US-Börsenaufsicht SEC handelte sich Musk mit mehreren Tweets Ärger ein. Seinen Chefposten durfte er behalten, musste aber als Tesla-Aufsichtsratschef zurücktreten und bekam Auflagen für seine Äußerungen in Online-Medien.

Prominente und Politiker: Häufig Fehltritte auf Twitter

Immer wieder geraten bekannte Persönlichkeiten oder auch Politiker durch Aussagen im Netz in Bedrängnis. In Deutschland zog zuletzt der Grünen-Politiker Robert Habeck Konsequenzen und gab Anfang 2019 seinen Rückzug von Twitter bekannt. Vorausgegangen war ein Shitstorm, den ein auf Twitter veröffentlichtes Video ausgelöst hatte, mit der Aussage: "Wir versuchen, alles zu machen, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales, demokratisches Land wird [...]."

Nach wie vor sind sowohl Habeck als auch Tesla-Chef Elon Musk jedoch auf Instagram aktiv. Kurz vor seinem Twitter-Rückzug bat Musk unter einem Selfie um mehr Follower.