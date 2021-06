Gegen Rassismus: England und Deutschland knien gemeinsam

Es war nur eine kleine Geste, aber mit großer Wirkung. Als sich die deutsche und die englische Fußball-Nationalmannschaft kurz vor dem Anpfiff ihres EM-Achtelfinals auf den "heiligen" Rasen von Wembley knieten, gab es ein paar Pfiffe und Buhrufe – doch die wenigen Ewiggestrigen wurden vom überwältigenden Rest der 45.000 Fans sofort mit Applaus zum Schweigen gebracht.

Zeichen für Weltoffenheit und gegen Rassismus

Die Kapitäne Manuel Neuer und Harry Kane hatten sich abgesprochen, und Timo Werner ging im Mittelkreis um 16.59 Uhr Ortszeit als erster Spieler auf die Knie. Auch Bundestrainer Joachim Löw und sein englischer Kollege Gareth Soutgate knieten sich nieder. Es war ein historisches Zeichen gegen Rassismus.

"Wir stehen für Toleranz und gegen jegliche Art von Diskriminierung und wollen uns solidarisch zeigen mit der Nationalmannschaft von England", sagte Torhüter Neuer über den ersten Kniefall der DFB-Auswahl überhaupt: "Wir ziehen da gerne mit und mussten nicht lange darüber nachdenken."

Kapitäne Neuer und Kane: Beide mit Regenbogenbinde

Neuer diente zudem Kane mit seiner Regenbogenbinde als Inspiration: Auch der Engländer zog sich den bunten Stoff über den Oberarm. "Das ist ein starkes Zeichen", sagte Neuer. Die Botschaft: Bei aller Rivalität gibt es gemeinsame Werte, die eine enorme Bedeutung für die Gesellschaft haben. Es sei aber wichtig, dass es "dann nicht bei reiner Symbolik bleibt", sagte Antonio Rüdiger im Spiegel-Interview, "sondern sich alle Beteiligten auch im Alltag an diese Werte halten und sie vermitteln."

Vorbild: Football-Spieler Colin Kaepernick

Der Kniefall hat seinen Ursprung in der Football-Liga NFL. Dort protestierte der schwarze Quarterback Colin Kaepernick Ende 2016 beim Abspielen der amerikanischen Nationalhymne auf diese Art. Er wollte aufmerksam machen auf die Diskriminierung Schwarzer, auf Polizeigewalt und Rassismus. Kaepernick steckte viel Kritik ein, nicht nur der damalige US-Präsident Donald Trump beschimpfte ihn.

Der Quarterback aber blieb hartnäckig und trug die Konsequenzen. Nachdem sein Vertrag bei den San Francisco 49ers aus allerdings rein sportlichen Gründen nicht verlängert wurde, ist er bis heute ohne Vertrag. Sein Kniefall aber ging um die Welt, er inspirierte Tausende Nachahmer in unterschiedlichsten Sportarten. Insbesondere nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd war er von immer mehr Sportlern und Sportlerinnen vor Spielen oder bei Toren und Erfolgen vollzogen worden.

Aktion im Vorfeld abgesprochen

Englands Fußball-Nationalmannschaft geht schon seit Wochen vor Spielbeginn auf die Knie. Anfangs gab es für die Three Lions viele Pfiffe, mittlerweile erfahren sie meist Zuspruch von ihren Fans. Das deutsche Team solidarisierte sich nun mit den Engländern. "Wir stehen für all diese Werte und finden es richtig, dass man sich für solche Werte stark macht", sagte Bundestrainer Joachim Löw: "Die Mannschaft hat besprochen, was zu tun ist und uns gesagt, dass sie auch den Kniefall machen wird. Das ist ein tolles Zeichen."

Der englische Fußballverband postete beim Kurznachrichtendienst Twitter ein Bild der Geste mit dem Text: "Zwei Teams. Eine Botschaft." Auch der DFB stellte eine wortgleiche Nachricht ins Netz.