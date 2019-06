Gegen Plastikmüll: Die Tüte der Schande

Die Kundin an der Supermarktkasse des West Market in Vancouver, einem Bioladen, staunt, lacht - und lehnt ab: "Ich trag die Sachen lieber alle einzeln in meinem Arm, bevor ich eine solche Tüte nehme." "Eine solche Tüte", damit meint die Dame Plastiktüten. Aber nicht irgendwelche. Es sind gewissermaßen Tüten der Schande. Weil der Biomarktbesitzer es satt hatte, dass seine Kunden zwar Biowaren kaufen, dann mit umweltschädlichen Tüten nach Hause gehen, ließ er die Plastiktüten eben bedrucken. Mit - sagen wir - zweifelhaften Werbesprüchen.

"Selbst wenn die Leute heute einen Stoffbeutel oder eine andere Tasche vergessen haben, beim nächsten Mal denken sie jetzt daran", sagt Besitzer Quinn über seine Tütenidee. Drei Tütenmodelle gibt es zur Auswahl: Das erste macht Werbung für einen fiktiven Pornoshop. Das zweite wirbt für Dickdarmpflege. Und das dritte für eine wirksame Warzenmedizin. Tüten als Abschreckungsmaterial. Diese Kundin findet die Idee genial: "Vermeide die Schande, bring deine eigene Tasche mit", sagt sie.