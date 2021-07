Gefühlte Sieger ohne Perspektive: Gaza nach dem Krieg

Der Muezzin ruft zum Abendgebet – am Rand von Gaza-Stadt. Die Sommerhitze hat nun, kurz vor dem Sonnenuntergang, etwas nachgelassen und die Straßen sind belebt. Gute zwei Monate nach dem letzten Krieg erkennt man seine Folgen nicht sofort. Auf den allerersten Blick sieht ein sechsstöckiges Haus in Gazas Innenstadt unversehrt aus. Die oberen Stockwerke wirken unbeschädigt. Das Erdgeschoss aber ist zwischen den Stützpfeilern ausgehöhlt und wo der Boden war, ist eine metertiefe Grube. Eine israelische Rakete schlug ins Fundament des Gebäudes ein und explodierte dann im Erdreich.

Israels Angriffe waren gezielt

Israels Militärschläge galten im vergangenen Krieg vor allem dem unterirdischen Tunnelsystem der Hamas und anderer bewaffneter Gruppen. Anders als nach dem Krieg 2014 sieht man keine ganzen Stadtviertel, die dem Erdboden gleichgemacht wurden. Die Zerstörung war punktueller und Bautrupps aus Ägypten haben mit schwerem Gerät schon viel Schutt abtransportiert. Neben dem Haus von Eman Zuheer abd el Aal klafft eine Lücke.

Die 43-Jährige erzählt, dass hier drei Gebäude standen, und dann schildert sie jene schreckliche Nacht Mitte Mai: Zu acht waren sie in der Wohnung, die Kinder haben bereits geschlafen. Sie und ihr Mann waren noch wach. Um kurz vor eins hörten sie erst Flugzeuge und dann hätte es gekracht. Eine israelische Rakete oder Bombe schlug in einem der Nachbargebäude ein.

"Wir haben von draußen einen roten Lichtschein gesehen und uns übereinander geworfen. Das Haus wackelte. Hin und her. Wie bei einem Erdbeben." Emans Stimme stockt. Aus den Trümmern der Nachbarhäuser wurden 15 Tote geborgen, sagt sie. Darunter waren auch Familienangehörige, ein Cousin, eine Tante. Die Leichen waren zum Teil verstümmelt. Diese Bilder – sie werden Eman wohl lange verfolgen.

Die Infrastruktur ist stark beschädigt

Der Alltag in Gaza war schon vor dem Krieg furchtbar, klagt sie. Nun sei es noch schlimmer. Es gebe nur maximal acht Stunden Strom am Tag und die Wasserversorgung sei durch die Kriegsschäden schlechter als vorher. Das Wasser sei sehr salzig, sagt sie, häufig würde es stinken. Beim Duschen wäre es so als würde man im verschmutzten Meer baden. Wenn der Strom weg ist, gibt es auch kein Wasser, weil die Pumpen nicht funktionieren. Die Versorgungslage nennt sie katastrophal.

Die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen, WHO, beschreibt den Zustand der Wasserversorgung in einem aktuellen Bericht. Die Chlorid-Belastung des Wassers war schon vor dem Krieg viel zu hoch und hat nun weiter zugenommen. Sie sollte laut WHO nicht höher sein als 250 Milligramm pro Liter. In Gaza sind es dem Bericht zufolge bis zu 1.000 Milligramm. Wasser, Strom, Telefon – die zivile Infrastruktur im völlig verarmten Gaza-Streifen mit seinen mehr als zwei Millionen Einwohnern wurde im vergangenen Krieg schwer beschädigt. Der Wiederaufbau wird dauern und schwierig sein. Die Frage, wie sichergestellt werden kann, dass Baumaterialien nicht zweckentfremdet und von der Hamas militärisch genutzt werden, ist ungelöst.

Viele Kinder sind traumatisiert

Doktor Sami Oweida zeigt den Raum für Spieltherapie im Gaza Community Center. Hier werden Kinder behandelt, die unter den Folgen des Krieges leiden. "Wir beobachten sie beim Malen und Spielen", sagt Psychiater Owaida. Er erzählt, dass viele von ihnen Spielzeugsoldaten sehr mögen. Panzer. Kämpfen. Anführer sein. Manchmal schlüpfen sie in die Rolle von Kommandeuren. Hamas-Anführern oder anderen.

Sami Owaida ist eine Art Veteran in der Behandlung traumatisierter Kinder im Gaza-Streifen. Vier Kriege in dreizehn Jahren – jedes Mal kümmerte er sich um die kleinen Patienten und ihre verwundeten Seelen. "Ich nenne es Gaza-Syndrom, ein andauerndes Trauma. Das ist unser Hauptproblem und die größte Herausforderung. Nach, sagen wir, zehn Sitzungen, verbessert sich der Zustand. Dann gibt es wieder Beschuss und man wird komplett zurückgeworfen. Wir fangen nicht wieder bei null an, sondern darunter", so Owaida.

Bettnässen, Stottern, Alpträume. Doktor Owaida kennt die Symptome. Die Eltern bekommen zunächst Tipps, wie sie ihren Kindern selbst helfen können. Wenn die Probleme zwei Wochen später noch bestehen, wird mit Therapien begonnen. Jetzt, Wochen nach Ende der Kämpfe, kommen täglich neue Patienten.

"Die Menschen sind traumatisiert, mit dem Überleben beschäftigt, denken an tote oder verletzte Familienangehörige. Sie denken dann noch nicht an ihren seelischen Zustand, aber nach zwei, drei Wochen entwickeln sie klare Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Einen Monat nach der Offensive stiegen unsere Fallzahlen. Bis jetzt."

Die Waffenruhe hält

Die Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel ist bisher weitgehend stabil. Unter ägyptischer Vermittlung verhandeln beide Seiten über ein langfristiges Abkommen. Die Hamas sieht sich als Sieger des letzten Krieges. Diese Sicht werde von der Bevölkerung weitgehend geteilt, erklärt der Politologe Mkhaimar Abusada von der Al-Azhar Universität in Gaza: "Ja, wir haben ungefähr 250 Menschen verloren, Tausende wurden verletzt und viel zivile Infrastruktur ist zerstört, aber es gibt in diesem Konflikt das Prinzip, wonach die schwächere Seite schon dann gewonnen hat, wenn sie nicht kapituliert. Moralisch und symbolisch waren die Palästinenser siegreich."

Die Hamas sei bei der Bevölkerung populärer als vor dem Krieg, fasst Abusada zusammen: "Sehen es alle Palästinenser so wie Hamas? Ganz sicher nicht. Es gibt kritische Stimmen, die kein Interesse haben an Krieg und Zerstörung alle paar Jahre. Leider sind diese Stimmen wohl in der Unterzahl und manche Menschen haben Angst öffentlich Kritik zu üben – an diesem Kreislauf der Kämpfe zwischen Palästinensern und Israelis alle paar Jahre."

Keine großen Hoffnungen

Nach dem Krieg ist vor dem Krieg – das hört man immer wieder von Gesprächspartnern im Gaza-Streifen. Hoffnung hört man nicht. Die Erwartungen sind gering: ein bisschen Lockerung der Abriegelung, vielleicht ein Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas, etwas Wiederaufbau und Entspannung. Brüchige Stabilität für ein paar Jahre – mehr nicht.

