Geflügelwirtschaft fürchtet um Geschäft mit Futterküken

Das Kükentöten steht im Widerspruch zu geltenden Tierschutzgesetzen, darauf hat das Bundesverwaltungsgericht im Juni hingewiesen. Die Politik macht Druck. Doch die Forschung kann noch keine Lösung bieten, die so gut funktioniert, dass man das Töten von mehr als 40 Millionen männlichen Küken in den Brütereien sofort stoppen könnte.

Getötete männliche Küken sind wertvolles Tierfutter

Wenn die bisher entwickelten Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei aber eines Tages so weit sind, findet die Selektion im Ei statt. Das heißt: Dann müssen keine männlichen Küken mehr getötet werden. Was Tierschützer freut, wirft aber auch einige ungelöste Fragen auf. Ein Großteil der getöteten männlichen Küken landet derzeit nämlich nicht im Müll, sondern als Futter in Tierparks oder Greifvogel-Stationen. Adler und Eulen, Schlangen und Frettchen sind keine Vegetarier; ihre Betreuer schätzen die Küken als wertvolles Futter.

Bernd Adleff, Vorsitzender des Bayerischen Landesverbands der Geflügelwirtschaft, hat im oberbayerischen Olching eine Firma, die unter anderem Eier und Geflügelfleisch vertreibt. Adleff verkauft auch tote Küken, die aus einer Brüterei in Baden-Württemberg stammen. Abnehmer sind zum Beispiel Wildparks in Bayern.

"Wir verkaufen hier allein so 300.000 Stück im Jahr. Wir haben 30, 40 Kunden, die fragen fast bei jedem zweiten Besuch: Was machen wir, wenn es diese Hähnchen nicht mehr gibt? Wie füttern wir denn unsere Tiere? Dann habe ich gesagt: Ganz einfach, dann züchten wir Mäuse und töten die." Bernd Adleff