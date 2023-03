Geflügelpest erstmals in Deutschland bei Füchsen nachgewiesen

Erstmals ist in Deutschland die hochansteckende Geflügelpest bei Füchsen nachgewiesen worden. Nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums wurden zwei infizierte Tiere jeweils im Landkreis Hameln und in der Stadt Hannover tot aufgefunden. Zwei weitere Füchse wurden im Landkreis Schaumburg und im Landkreis Verden erlegt. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigte als nationales Referenzlabor auch hier die Infektion mit dem Vogelgrippevirus H5N1.

Geflügelbestände erleiden Verluste

Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt. Aktuell führt sie in Deutschland zu großen Verlusten in Geflügelbeständen, so mussten in einem Betrieb in der Oberpfalz im Januar 70.000 Enten gekeult werden. Niedersachsen ist von Ausbrüchen der Vogelgrippe in Zuchtbetrieben besonders stark betroffen.

Übergreifen auf Säugetiere

Zuletzt wurde das Virus vermehrt auch bei Säugetieren - zum Beispiel bei Seehunden oder in Nerzfarmen - nachgewiesen, zuletzt bei einer Kegelrobbe in Schleswig-Holstein. Dies deutet laut Experten darauf hin, dass sich das Virus immer besser an Säugetiere anpasst.

In Niedersachsen werden daher seit dem vergangenen Jahr zum Beispiel Füchse, Waschbären und Marder auf Influenzaviren untersucht. Bisher gab es 179 derartige Untersuchungen - nun gab es erstmals positive Nachweise bei Füchsen. Vermutlich haben sich die Tiere durch das Fressen von infizierten Wildvögeln angesteckt.

Keine neue Gefahrenlage für Menschen

Eine veränderte Gefahrenlage für Menschen ergibt sich nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums in Hannover infolge der Ausbreitung des Virus nicht. Die zuletzt vermehrten H5N1-Nachweise bei Säugetieren müssten aber genau beobachtet werden. Das Ministerium rief deshalb Landkreise mit einem erhöhten Aufkommen an infizierten Wildvögeln auf, tot aufgefundene oder erlegte Säugetiere verstärkt einsenden und überprüfen zu lassen.