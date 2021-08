Geflügel noch immer mit resistenten Keimen belastet

Rohes Fleisch, besonders Geflügel, ist nie völlig keimfrei. Doch was die Deutsche Umwelthilfe jetzt auf Putenfleischproben gefunden hat, bereitet den Umwelt- und Verbraucherschützern Sorgen: Nach Testkäufen bei zwei Discountern und anschließender Laboruntersuchung fanden sich auf vielen Fleischproben Krankheitserreger, gegen die bestimmte Antibiotika nicht mehr wirken - sogenannte antibiotikaresistente Keime.

Von insgesamt 62 Proben waren 19 belastet - also knapp ein Drittel, sagt Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe. "Wir wissen seit Jahren, dass Antibiotikaresistenzen aus der industriellen Tierhaltung ein Gesundheitsproblem darstellen. 2019 hat das Ministerium selbst gemeint, hier sei dringender Handlungsbedarf, aber passiert ist nichts", sagt die Verbraucherschützerin der DUH.

Problem: Resistenzen gegen Reserve-Antibiotika

Besonders besorgniserregend findet die Verbraucherschützerin, dass die gefundenen Keime teilweise sogar gegen sogenannte Reserve-Antibiotika resistent waren. Die kommen eigentlich dann zum Einsatz, wenn die gängigen Antibiotika bei einer Infektion schon nicht mehr wirken. Laut Umwelthilfe infizieren sich jährlich weit über eine halbe Million Menschen in Europa mit resistenten Keimen. Für sie seien die Reserve-Antibiotika überlebenswichtig.

Die Umweltschützer sehen den Ursprung vieler Resistenzen in der industriellen Tierhaltung. Wo viele Antibiotika eingesetzt werden, begünstigt das die Vermehrung von resistenten Keimen, so die Argumentation. Das jetzt untersuchte Fleisch von den Discountern Aldi und Lidl kommt von Tieren aus der Haltungsstufe 2.

Putenhalter: "Es hat sich schon viel getan"

Georg Kirchmaier hält in Maitenbeth im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn 1.300 Puten. Seine Puten-Haltung entspricht noch etwas höheren Tierwohlstandards. Er sagt, es habe sich schon viel getan in den vergangenen Jahren: "Wir haben erkannt, dass man reduzieren muss, dass man nicht leichtsinnig damit umgeht. Das tun wir auch nicht." Die Landwirte stünden für einen verantwortungsvollen Antibiotikaeinsatz, so Kirchmaier. Es gebe da einen Wandel bei den Landwirten.

Georg Kirchmaier selbst unternimmt viel in Sachen Prävention, damit seine Tiere gar nicht erst krank werden. Er fügt dem Wasser immer mal wieder eine Säure zu, die den PH-Wert auf unter 4 senkt. Das mögen Keime nicht, sie sterben ab. Die Puten mögen das leicht saure Wasser ganz gerne, erzählt der Landwirt. Und er gibt ihnen Vitamin C. Das sei gut für die Abwehrkräfte, so Georg Kirchmaier.

Seit 2016 hat er die Putenmast. Erst einmal musste er Antibiotika einsetzen, gleich im ersten Jahr. Insgesamt würden die Landwirte den Antibiotikaeinsatz bereits reduzieren und freiwillig so weit möglich auf Reserveantibiotika verzichten, sagt Kirchmaier: "Wenn das Tier aber wirklich krank ist, und das Tier wirklich leidet, bevor mir die Tiere sterben, behandele ich lieber und schau, dass ich meine Tiere gesund bring'," so der Putenhalter.

Kirchmaier betont auch, die Landwirte könnten nicht einfach so Antibiotika einsetzen. Wenn die Herde krank zu sein scheint, nimmt seine Tierärztin erstmal Proben und behandelt sie mit verschiedenen Antibiotika. So testet sie, welches Mittel anschlägt. Ein Resistenztest. Erst dann wird das Antibiotikum den Tieren verabreicht.

Geflügelverband: An Reduzierung wird geforscht

Auch der Verband der Deutschen Geflügelwirtschaft schreibt auf BR24-Anfrage, man nehme das Thema sehr ernst und beteilige sich aktiv an den Forschungen zur Reduzierung von Resistenzen. Außerdem kritisiert der Verband: Bloß weil Keime auf dem Produkt gefunden wurden, könne man nicht darauf schließen, dass das entsprechende Antibiotikum beim lebenden Tier eingesetzt worden ist: "Zum Teil werden auch resistente Keime auf Geflügelfleisch gefunden, deren Wirkstoff niemals bei Geflügel eingesetzt wurde", so der Verband.

DUH fordert mehr Tierschutz und strengere Antibiotika-Regeln

Um die Entstehung von resistenten Keimen einzudämmen, fordert die Deutsche Umwelthilfe mehr Tierwohl in den Ställen sowie den Verzicht auf Reserve-Antibiotika in der Tierhaltung: "Wir möchten, dass bei Antibiotika so strenge Regeln gelten, wie es sie im ökologischen Landbau gibt. Hier gibt es Limits für den Antibiotika-Einsatz und wir sehen hier gesündere Tiere und deutlich weniger Resistenzen auf dem Fleisch der Tiere", so Reinhild Benning von der DUH.

Küchenhygiene wichtig, um sich zu schützen

Denn die langfristige Gefahr bleibe: Wer sich mit einem resistenten Keim infiziert, werde zwar oft nicht sofort krank - kann aber bei einer späteren Erkrankung möglicherweise nicht mehr mit einem Antibiotikum behandelt werden.

Um sich zu schützen, sollten Verbraucher Geflügel immer ganz durchbraten. Außerdem ist es zum Beispiel wichtig, alle Küchengegenstände gründlich zu reinigen, die mit rohem Fleisch in Kontakt gekommen sind und beim Kontakt mit Geflügel am besten Handschuhe zu tragen.