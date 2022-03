Geflüchtete aus der Ukraine: Was gilt für wen?

Sie kommen aus dem Krieg und haben meist alles verloren: Tausende Menschen aus der Ukraine kommen mittlerweile täglich in der Bundesrepublik an. Die wichtigsten Anworten zum Ablauf ihrer Aufnahme.

Wer darf nach Deutschland einreisen?

Ukrainerinnen und Ukrainer mit einem biometrischen Reisepass dürfen für 90 Tage ohne Visum einreisen. Sie müssen sich in dieser Zeit bei keiner Behörde melden. Deshalb fehlt momentan auch ein genauer Überblick, wie viele Menschen schon in Deutschland sind. Um länger hier bleiben zu können, müssen sich Geflüchtete bei den Behörden registrieren.

Auch Menschen ohne ukrainischen Pass können unter bestimmten Bedingungen einreisen: Sie müssen vor dem Einmarsch der russischen Armee am 24. Februar rechtmäßig in der Ukraine gelebt haben, etwa durch einen nationalen oder internationalen Schutzstatus oder mit einem Visum für Studierende.

Zum Artikel: Deutschland bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Nach Ansicht der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl setzen aber nicht alle EU-Länder die Regeln vollständig um. Die Bereitschaft östlicher EU-Staaten, Nicht-Ukrainer einreisen zu lassen, sei mangelhaft.

Die Bundespolizei hat ihre stichprobenartigen Kontrollen an den Grenzen intensiviert. Bis Anfang dieser Woche hat sie gut 50.000 Menschen registriert. Es sind vor allem Frauen und Kinder, denn ukrainische Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen ihr Heimatland nicht verlassen.

Müssen Flüchtlinge aus der Ukraine Asyl beantragen?

Nein. Wer vor dem Krieg flieht, bekommt in allen EU-Ländern einen vorübergehenden Schutz. Ein langwieriges Asylverfahren ist nicht nötig. Grundlage ist eine EU-Richtline aus dem Jahr 2001, die zum ersten Mal aktiviert wird. Die entsprechende Verordnung aus dem Bundesinnenministerium soll am Mittwoch in Kraft treten.

Der Schutzstatus gilt erst einmal für ein Jahr. Er kann auf bis zu drei Jahre verlängert werden.

Wenn jemand im Verdacht steht, schwerste Straftaten begangen zu haben, oder eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, können die Behörden den vorübergehenden Schutz verweigern.

Wo kommen die Ukraine-Flüchtlinge unter?

Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben Verwandte oder Freunde in Deutschland. Solche vertrauten Ansprechpartner dürften die Verständigung und das Ankommen insgesamt deutlich erleichtern. Laut Statistischem Bundesamt leben 331.000 Menschen mit ukrainischem Migrationshintergrund in Deutschland.

In den vergangenen Tagen sind besonders viele Menschen in Berlin angekommen. Sie werden – wie in anderen Bundesländern auch - in Ankunftszentren, Notunterkünften, Hotels und Jugendherbergen untergebracht.

Der Bund stellt deutschlandweit gut 50.000 Unterkunftsplätze bereit, von denen viele nach Auskunft des Bundesinnenministeriums schon belegt sind. 5.000 weitere Plätze könnten kurzfristig aufgestockt werden.

Seit Anfang der Woche unterstützt das Nürnberger Bundesamt für Migration bei der bundesweiten Unterbringung der Flüchtlinge. Welches Bundesland wie viele Menschen aufnimmt, ist noch nicht abschließend geklärt. Üblicherweise greift der sogenannte "Königsteiner Schlüssel". Er berechnet sich aus Steueraufkommen und Bevölkerungszahl. Bayern müsste demnach etwa 15 Prozent der Flüchtlinge unterbringen und versorgen.

Außerdem bieten viele Freiwillige an, Menschen vorübergehend aufzunehmen. Beim Internetportal unterkunft-ukraine.de haben Gastgeber schon mehr als 260.000 Betten zugesagt.

Dürfen Ukraine-Flüchtlinge hier arbeiten und in die Schule?

Ja, aber. Das Aufenthaltsgesetz sieht nicht automatisch eine Beschäftigung vor. Die Ausländerbehörden müssen dafür formal eine Erlaubnis erteilen.

Das Bundesinnenministerium hat in einem Brief an Städte und Gemeinden klar gemacht, dass die Behörden zusammen mit der Aufenthaltserlaubnis auch eine Beschäftigungserlaubnis aussprechen sollten – auch wenn noch kein konkreter Job in Aussicht steht. In dem Brief, der BR24 vorliegt, heißt es wörtlich: "Dies ist aus Sicht der Bundesregierung dringend geboten."

Wann Kinder aus der Ukraine in die Schule gehen können, entscheiden die Länder. Die Schulpflicht beginnt drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland. Wie das bayerische Kultusministerium auf BR24-Anfrage mitteilt, werden Kinder und Jugendliche aber schon davor an bayerischen Schulen aufgenommen. Die Stabsstelle Flüchtlingskoordination treffe die notwendigen Vorbereitungen.

Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sollen in ganz Bayern in Klassen für Geflüchtete unterrichtet werden. Bei den Grund- und Mittelschulen sind das zum Beispiel die Deutschklassen. Minister Michael Piazolo (Freie Wähler) verspricht: "Wir lassen sie keinesfalls allein."

Außerdem sollen Geflüchtete Integrationskurse besuchen können. Die Sprachförderung ist nach Aussage des Bundesinnenministeriums ein "besonderes Anliegen" der Regierung.

Was steht Geflüchteten zu?

Wer seinen Lebensunterhalt nicht alleine bestreiten kann, erhält Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz – zum Beispiel für Wohnen, Essen und medizinische Versorgung. Das ist weniger als Hartz IV. Dafür müssen sich Geflüchtete bei der Ausländerbehörde vor Ort registrieren. Wer einen Job hat, kann außerdem Kindergeld und andere Familienleistungen bekommen.

Städte, Gemeinden, Länder und der Bund finanzieren Versorgung und Unterbringung aus ihren Haushalten – also durch Steuern.

Welche Unterschiede gibt es zur Flüchtlingskrise 2015?

Der größte Unterschied besteht in der Einigkeit der EU. Alle 27 Regierungen haben vereinbart, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und rechtlich gleich zu behandeln. Das war in den vergangenen Jahren vor allem am Widerstand osteuropäischer Länder wie Polen und Ungarn gescheitert.

Während im Sommer 2015 und danach viele Menschen ohne Papiere nach Deutschland kamen, haben die Ukrainerinnen und Ukrainer häufig biometrische Pässe, mit denen sie visumsfrei in die EU einreisen dürfen. Das erleichtert die Kontrolle und Registrierung.

Bundespolizei und Behörden dürften von ihren Erfahrungen der vergangenen Jahre profitieren und sind jetzt besser ausgestattet. Allein das Bundesamt für Migration hat mehr als 8.100 Stellen – vor sieben Jahren waren es nur etwa 2.800.

Auch politisch hat sich der Ton verändert. Der damalige CSU-Chef und spätere Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte im Herbst 2015 eine Obergrenze für Flüchtlinge gefordert. Seine Nachfolgerin Nancy Faeser (SPD) hält das nicht für nötig. In einem Zeitungsinterview sagte die Bundesinnenministerin: "Wir wollen Leben retten. Das hängt nicht vom Pass ab."