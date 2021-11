Gefangen an der Grenze- Die Krise zwischen Polen und Belarus

Sie kommen aus aus Afghanistan, Syrien, Irak und Iran: Seit Wochen versuchen Tausende Migranten, von Belarus über die EU-Außengrenze nach Polen oder die baltischen Staaten zu gelangen. Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen.

De facto werden Flüchtlinge an der Grenze indes gefangen gehalten. Zumal die polnische Regierung alles unternimmt, um das Gebiet unpassierbar zu machen.

Mauerartiger Zaun soll gebaut werden

Polen hat mächtig aufgerüstet: 15.000 Soldaten verstärken den Grenzschutz und die Polizei. Ortsfremde, Journalisten, humanitäre Gruppen oder internationale Organisationen wie das UN-Flüchtlingshilfswerk haben Zutrittsverbot. Weite Teile der zuvor grünen Grenze wurden durch einen Stacheldrahtzaun verstärkt; im Eilverfahren soll jetzt noch ein fünfeinhalb Meter hoher, mauerartiger Zaun gebaut werden, ohne Anhörungen, Umweltprüfungen, Ausschreibungen. Dutzende sogenannte "Rückweisungen" an die Grenze vermelden die polnischen Behörden täglich, eine juristisch umstrittene Praxis, für die eigens ein Gesetz verabschiedet wurde.

Schwierige Grenznachbarschaft

Der Nordosten Polens ist eine dünn besiedelte Gegend, gesäumt von alten Wäldern wie dem Urwald Bialowieza, voller Sümpfe und einsamer Straßen. Belarus, dieses für Polen nahe und doch so ferne Land, für Besucher eine Art autoritäres Freilichtmuseum längst vergangen geglaubter Zeiten, ist für die Menschen hier lange ein Nachbar gewesen, an dessen Eigenarten man sich gewöhnt hatte. Grenzschützer hatten hier einen eher ruhigen Alltag. Die Sicherung der Grenze, so der Tenor, sei einst gemeinsames Anliegen gewesen. Auch Marcin Urbanski, Gemeindevorsteher der Grenzgemeinde Mielnik, bedauert die Zuspitzung der Lage und verweist unter anderem auf die polnisch-belorussischen Projekte zum Beispiel im Jugendaustausch.

"Wir führen hier keinen Krieg. Die Hälfte unserer Einwohner kann Belarussisch sprechen", sagt Urbanski. Zugleich betont er, dass es Lukaschenko es nicht seit gestern gibt: "Man konnte ahnen, was er vorhat. Wenn jetzt von ´neuer Wirklichkeit` gesprochen wird, sage ich nur: Nein, keine neue Wirklichkeit. Wir hier leben in dieser Wirklichkeit seit langem."

Erste Migrantenströme im Sommer 2021

Die Grenzregion und mit ihr die Gemeinde Mielnik wurde nicht über Nacht zum Sperrgebiet. Nachdem der Minsker Machthaber Lukaschenko erklärt hatte, Migranten nicht mehr zurückhalten zu wollen, tauchten zunächst im nordöstlichen EU-Nachbarland Litauen verstärkt Flüchtlinge auf, die illegal die Grenze aus Belarus überquert hatten. Vermutlich mit Hilfe belarussischer Soldaten. Ähnliche Vorfälle gab es dann auch im Sommer in den nordostpolnischen Grenzgemeinden.

Der vom Westen als Präsident nicht anerkannte Machthaber Lukaschenko, so der Vorwurf, würde aus Rache für gegen ihn von der EU verhängte Sanktionen und wegen westlicher Unterstützung der belarussischen Opposition handeln.

Der Blogger und Grenzlandbewohner Mateusz Wodzinski erinnert sich gut daran, als die ersten Migranten Mitte Juni in seinem Dorf auftauchten: "Erst waren es nur ein paar jede Woche oder alle zwei Wochen. Ende Juli, Anfang August nahmen die illegalen Grenzübertritte deutlich zu. Die Migranten tauchten hier täglich auf, und in größeren Gruppen, 20 bis 30 Personen. Und damals gab es hier praktisch gar keinen Grenzschutz in irgendeiner Form. Sie konnten einfach so von Belarus nach Polen gelangen."

Grenzschließung soll Migranten fernhalten

Was sich offenbar auch außerhalb Polens herumsprach, wie der Syrer, den wir aus Anonymitätsgründen "Haval" nennen, bestätigt. Haval desertierte von Assads Armee und lebt seit zwölf Jahren legal in Österreich. Plötzlich – so Haval – habe sich nach über einem Jahrzehnt eine Chance geboten, endlich seine Familie über die polnisch-belorussische Grenze in die EU zu holen. Er betrachtete es als eine reale Möglichkeit, zumal viele Leute über vereinzelte erfolgreiche Grenzübertritte erzählt hätten. Auch in den sozialen Medien, Facebook und Instagram habe man darüber lesen können. Als Haval hörte, dass einige es geschafft haben, beschloss auch er diesen Weg für seine Angehörigen auszuprobieren.

Im August aber, als sich immer mehr Familien in den Kurdengebieten Iraks oder Syriens für die Belarus-Route interessierten, fiel in Warschau der Entschluss, die Grenze zu schließen. Und nicht nur das: Irgendwo muss auch der Befehl ergangen sein, die Menschen nicht zu registrieren, die doch durchkommen, sie nicht in bestehenden Unterkünften unterzubringen und einen eventuellen Schutzanspruch zu prüfen, sondern sie samt und sonders zurückzuschicken auf die belarussische Seite. Eine Praxis, die unter anderem der Europäischen Menschenrechtskonvention zuwiderläuft und damals auch noch offiziell bestritten wurde, aber gleichwohl mehrfach von Menschenrechtsgruppen dokumentiert wurde – als das noch möglich war.

Flüchtlinge als Spielball der Politik

Ende August, der provisorische Stacheldrahtzaun entlang der Grenze ist noch nicht gezogen, streiten Polen und Belarus darüber, auf welcher Seite der Grenze die Gruppe campiert; Journalisten versuchen durch Geodatenanalyse genaueres zu ermitteln. Die polnische Regierung betont: Die Menschen sind in Belarus, Polen sei nicht zuständig fürs Asylverfahren. Rafal Kostrzynski, polnischer Vertreter des UN-Flüchtlingshilfswerks, widerspricht: "Ob sie auf belarussischer Seite oder auf der polnischen sind, ist ohne Bedeutung angesichts dessen, dass sie sich an der polnischen Grenze befinden, nach Polen wollen und deutlich den Willen bekunden, einen Flüchtlingsstatus zu erlangen."

Wochenlang tut sich dann nichts im Lager der damals 32 Afghanen, während die Temperaturen sinken. Premier Mateusz Morawiecki erklärt unter dessen: "Das ist der Versuch, eine große europäische Migrationskrise auszulösen. Nur hat sich Lukaschenko die falsche Grenze ausgesucht, denn die polnische Grenze wird gut geschützt."

"Gefangene der polnischen Regierung"

Doch Warschau gerät in die Defensive angesichts der im Wald festsitzenden Menschen. Zusehends verwehren Grenzsoldaten Hilfsorganisationen den Zugang, weisen auch das UN-Flüchtlingshilfswerk ab. Erstmals schickt die Warschauer Regierung einen humanitären Transport demonstrativ an einen Grenzübergang, der dort von Belarus aber wie erwartet nicht eingelassen wird: Die Botschaft soll lauten, wir helfen, aber Belarus hindert uns daran. Doch die Frage, wieso werft ihr nicht einfach die Hilfspakete direkt hinüber, will nicht verstummen. Der regierungskritische Pfarrer Wojciech Lemanski bricht mit Lebensmittelspenden auf zum Camp der Migranten. Auch er wird nicht vorgelassen. "32 Menschen aufzunehmen ist doch kein Problem für eine Nation von 38 Millionen. Diese Flüchtlinge sind Gefangene der polnischen Regierung", sagt Lemanski.

Druck geht aus von den Fernsehbildern vom Camp der Menschen in Wald. Anfang September ruft Polen entlang der Grenze einen Ausnahmezustand aus: Bis auf drei Kilometer keinen Zugang mehr für Journalisten oder andere Beobachter, für humanitäre Organisationen oder Rechtsanwälte. Aus einer grünen Grenze ist eine hermetisch abgeriegelte Sperrzone geworden, in dem Panzerfahrzeuge Nachschub bringen. Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski findet die Maßnahmen gerechtfertigt: "Wir werden nicht zulassen, dass Polen zum nächsten Einfallstor für illegale Migranten in die EU wird."

Ausnahmezustand mit weitreichenden Folgen

Über die Gruppe der 32 Afghanen senkt sich ein Vorhang; Per Telefon senden manche von ihnen SOS-Botschaften. Wochen später kommt es zu einem Versuch, die Grenze gewaltsam zu überwinden, einigen gelingt die Flucht in den Wald. Doch auch wenn das Geschehen nun nicht mehr live am Fernseher verfolgt werden kann, ist das Medieninteresse nun erst recht geweckt. In den umliegenden Wäldern tauchen Migranten auf, die teils haarsträubende Geschichten von Gewalt und Misshandlung erzählen und immer wieder von Pushbacks, also illegalen Zurückweisungen. Polen legitimiert diese Praxis auf dem Verordnungsweg und anschließend per Gesetz.

Alexander Lukaschenko setzt auf Propaganda

Erste tote Migranten werden aus den Sümpfen geborgen; es grassieren wilde Gerüchte, etwa die von einer toten Irakerin, die über die Grenzlinie gebracht worden sei, nur um aufs Konto des anderen Landes zu gehen, belarussische Staatsmedien verbreiten diese Darstellung zuerst. Öffentlichkeitswirksam lässt Minsk Rotkreuz-Helfer zu den Migranten; Staatschef Lukaschenko, dessen Staat Visa an Migrantengruppen ausgibt, präsentiert sich währenddessen im belorussischen Staatsfernsehen als Menschenfreund: "Das Wetter ist hart, wir werden viele Tote an der Grenze verzeichnen. Aber wie wir sehen, denen ist es egal. Sie werden diesen Menschen nicht helfen, und wieder einmal werden es die Belarussen richten müssen."

Fakenews auch in Polen?

In Warschau versucht die Regierung nun, eigene Lesarten durchzusetzen. Ende September präsentieren Verteidigungs- und Innenminister Fotos, die von den Smartphones von Migranten stammen sollen. Es sind Bilder strafbaren Inhalts, man sieht Akte von Pädophilie; auf einem Bild hat ein dunkel beharrter Mann Verkehr mit einer Kuh oder einem Pferd.

"Mit dieser Präsentation wollen wir unseren Bürgern bewusstmachen, mit welchen Erscheinungen wir es hier zu tun haben. Es geht nicht um Stigmatisierungen, sondern um Fakten", so Innenminister Mariusz Kaminski.

Jeder vierte aufgegriffene Migrant habe Verbindungen zu den Taliban oder einer terroristischen Organisation, behauptet der Minister weiter. Eine Sichtweise, die auch vom regierungsnahen polnischen Fernsehen TVP offenbar ungeprüft übernommen wird. Es seien schockierende Informationen über Migranten, die die polnische Grenze stürmen, heißt es. Da würden Menschen nach Polen kommen, die von den Sicherheitsbehörden als gefährlich identifiziert worden seien.

Wachsende Hilfsbereitschaft auf polnischer Seite

Staatspropaganda, sagen polnische Regierungskritiker, die indes nur bedingt verfängt. Denn 2021 ist anders als 2015. Auch wenn damals die Flüchtlinge nicht nach Polen kamen, gelang es der heutigen Regierungspartei PiS dennoch mit dem Schüren von Fremdenangst die Wahlen zu gewinnen. 2021 stehen Migranten indes leibhaftig im Land. Es spielen sich menschliche Dramen ab. Das Land erlebt eine Welle von Spenden- und Hilfsbereitschaft. Das liberal regierte grenznahe Städtchen Michalowo baut die örtliche Feuerwehr zu einer Wärmestube um. Anwohner in den Grenzregionen bringen Wasser und Suppe in die Wälder oder stellen grüne Lichter in die Fenster als Zeichen: Hier seid ihr sicher. Hier und da, berichten Grenzlandbewohner, sei die Lage manchmal nur schwer zu ertragen.

Eine Frau berichtet, dass sie bei ihrer täglichen Fahrt entlang des Naturparks regelmäßig von Polizei und Grenzschutz überprüft wird, ob sie nicht irgendwelche Flüchtlinge dabei habe. "Ich lächle dann und sage nein, aber manchmal denke ich, was wäre, wenn. Ich würde am liebsten welche irgendwo hinfahren, ihnen Essen geben und was zum Anziehen", sagt sie.

Ein Mann berichtet: "Wenn ich in den Wald gehe und dort einen Mann im Pullover treffe, der dort seit drei Tagen herumläuft und schreit, als er mich sieht, weil er Angst hat, und der mich, wenn ich ihm sage, dass er bei mir sicher ist, umarmt und 20 Minuten lang weint, dann habe ich so etwas noch nie erlebt."

"Wo ist Frontex?"

Umfragen zeigen aber auch viel Zustimmung zur harten Politik an der Grenze und dazu, die Migranten nicht einfach hereinzulassen, aber auch eine klare Mehrheit dafür, Helfern und Ärzten Zutritt zu gewähren, eine Forderung auch der katholischen Kirche. In seiner Gemeinde seien die meisten aber ganz zufrieden mit dem Ausnahmezustand, berichtet Marcin Urbanski von der Grenzgemeinde Mielnik: "Die Menschen halten den Ausnahmezustand für richtig, denn sie fühlen sich sicherer."

Gleichzeitig übt Marcin Urbanski Kritik an der staatlich verhängten Medienblockade. Dadurch sei ein Zerrbild entstanden von eiskalten und unmenschlichen Beamten, so der Gemeindevorsteher. Ein Zerrbild von Grenzbeamten, die angeblich den ganzen Tag Kinder in den Wäldern aussetzen würden. In Wahrheit aber hätten viele Grenzpolizisten selbst Familie und würden, so gut sie könnten, den Flüchtlingen helfen, beteuert Urbanski. Manche Beamte, die so handeln würden, kenne er sogar persönlich "Die Regierung hat sich als Ziel gesetzt, keinen Schritt zurück", sagt Urbanski. Er findet, die Menschen sollten nach Belarus zurückgebracht werden: "Ich frage mich aber, wo ist Frontex, wo sind die Vereinten Nationen? Das hier verlangt nach koordiniertem Vorgehen."

Externe Hilfe unerwünscht

Doch die polnische Regierung will keine Hilfe anfordern, bislang auch nicht von der EU-Grenzschutzagentur Frontex, obwohl sie hierzu auf verschiedenen Wegen gebeten, ja gedrängt wurde. Hilfe der europäischen Grenzschutzagentur, sagt Innenminister Kamiski sei in Polen weder erwünscht noch notwendig. Zumal der polnische Grenzschutz der beste in Europa sei.

Dabei dürfte auch Politikern in Brüssel bewusst sein, dass die meisten Migranten nicht etwa in Polen bleiben möchten, sondern vielmehr weiter in den Westen ziehen wollen. Polnische Grenzschützer könnten es sich folglich auch einfach machen und die Flüchtlinge "durchwinken". Was sich indes wirklich tag täglich an der Grenze abspiele, so die Kritik, erfahre kaum jemand. Für die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson ein unhaltbarer Zustand: "Die Lage an der Grenze ist schwer zu bewerten, wir brauchen mehr Transparenz. Aber es ist eine europäische Angelegenheit, und wir brauchen an der Grenze mehr europäische Präsenz."

Flüchtlinge zwischen den Fronten

Wenn aber nicht einmal Brüssel und die meisten Polen wissen, was genau an der Grenze passiert, wie sollen es dann Syrer oder Iraker überblicken, die von einer Zukunft in Europa träumen und denen Schleuser das Blaue vom Himmel versprechen? Haval, der Syrer aus Österreich, der sich seit zwölf Jahren nach seinen Eltern sehnt, hatte zwar gehört, dass es Probleme auf der Route durch Belarus geben soll. Er konnte sich aber nicht vorstellen, dass es so schlimm sein würde.

Mitte Oktober "bucht" die Familie den Flug nach Minsk, gibt etliche 1.000 Euro aus für eine Fahrt durch Belarus, illegaler Grenzübertritt inklusive. Wer so viel Geld hinlegt, sollte doch keine Probleme bekommen, dachten sie sich. Doch dann erreicht Haval der Anruf eines Begleiters, dass etwas schiefgegangen ist, die Mutter liege mit gebrochenem Bein im Krankenhaus in Polen. Haval lässt alles stehen und liegen in seinem Friseurgeschäft in Wien, aber als er ankommt, ist sie schon wieder zurück im Wald, zurück in Belarus.

Haval mietet sich in einem Hotel ein, in der Nähe, wo er seine Eltern vermutet. Er trifft dort die Aktivistin Magdalena Lukczak, die Hilfsgüter packt, freundet sich an. Beide versuchen, Kontakt zu halten zu den Eltern, die oft tagelang nicht mehr zu erreichen sind; Geodaten zeigen ihre Bewegung an. Magdalena Lukczak berichtet, dass sich Haval nicht bewusst war, dass im Grenzgebiet Ausnahmezustand herrscht und sich selbst Polen in der Sperrzone nicht einfach freibewegen dürfen. Haval habe gehofft, "wenigstens an die Grenze fahren zu können und seinen Eltern Essen, Wasser und warme Sachen hinüberzuwerfen". Ab und habe Haval seine Eltern für kurze Zeit lokalisiere können: "Dabei haben wir festgestellt, dass es mindestens drei Pushbacks gab. Dementsprechend war er auch verzweifelt und wusste nicht weiter."

Hoffnung auf eine politische Lösung

Hilfsorganisationen vermuten, dass zurückgewiesene Menschen gar nicht erst registriert werden: Wer nicht aktenkundig ist, könne einfach verschwinden in den Sümpfen. Ortskundige schlagen Alarm: Wenn jetzt der Winter kommt, dürfte die Lebenserwartung der Menschen im Wald weiter sinken. Sie warnen besonders davor, sich durch den Urwald Bialowieza in den Westen schlagen zu wollen: Ein riesiger Naturpark, in dem man sich heillos verlaufen kann. Grenzlandbewohner Mateusz Wodzinski etwa warnt vor Sümpfen: "Wenn sie da reingehen, kommen sie vermutlich nicht mehr raus. Die größte Gefahr ist, dass Sie da nass werden, und in der Kälte frieren sie wirklich schnell durch. Sie werden nicht unbedingt versinken, aber sie kommen da nicht mehr raus. Nass und kalt, dass ist der sicherste Weg, dort zu enden."

Zeitgleich zu solchen Prophezeiungen keimt eine Hoffnung für eine politische Lösung: Polen deutet an, mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex nun doch über Abschiebeflüge in den Irak zu diskutieren, Lukaschenko klingt manchmal, als wolle er zurückrudern. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Regierungspartei PiS bleibt dennoch skeptisch: "Einen hybriden Krieg haben wir bereits, aber einen Krieg im eigentlichen Sinne, mit Waffen, ist eher nicht zu sehen am Horizont. Ich sage bewusst eher, denn wir haben es mit Lukaschenko mit einem unberechenbaren Gegner zu tun."

Und selbst der Syrer Haval weiß nun seine Mutter in Sicherheit. Nachdem sie es nach vielen Versuchen nach Polen schaffte, mit angeschlagenem Bein, wurde sie wieder ins Krankenhaus eingeliefert, erzählt seine Begleiterin am Telefon: Und diesmal sei gelungen, was sonst so selten klappt: die syrische Kurdin als Asylbewerberin in Polen zu registrieren. Noch ein paar Tage muss sie in Quarantäne bleiben, dann aber kann sie ihren Sohn sehen nach zwölf Jahren, von denen die vergangenen Tage die vielleicht längsten waren. Nur vom Vater, der von ihr getrennt wurde, fehlte bis zuletzt jede Spur.