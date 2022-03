Gefahr Zwangsprostitution: Sorge um geflüchtete Ukrainerinnen

"Er hat gesagt, er habe Schulden und ich sei die einzige, die ihm helfen könne", erzählt Sandra. Helfen mit Geld, verdient durch Prostitution. Aus Liebe würde man so etwas eben machen, so der deutlich ältere Mann, den sie im Internet kennengelernt hatte.

Sandra, wie sich die junge Frau nennt, tut, was er von ihr verlangt: Sie prostituiert sich. Für ihn. Über Jahre. Aufgewachsen ist Sandra in Niederbayern, die Mutter psychisch krank, der Vater abwesend, sie selbst auf der Suche nach Liebe und Zuneigung, also emotional verletzlich. Ideale Voraussetzungen für den sogenannten Loverboy, an den sie gerät.

Menschenhändler suchen Frauen in Notlagen

Sandras Geschichte ist kein Einzelfall, sagt Juliane von Krause von der Fachberatungsstelle Jadwiga. "Die Menschenhändler suchen sich Frauen aus, die in einer Notlage sind, einer emotionalen Notlage oder eben einer Notlage wie jetzt, in der Frauen ihr Leben gerettet haben und aus einer Kriegssituation heraus in ein fremdes Land kommen."

Aus Berlin gebe es bereits erste einschlägige Beobachtungen. "Dort wurde mehreren Männern von der Bundespolizei ein Platzverweis ausgesprochen." Männern, die auf verdächtige Weise nach Frauen gesucht haben.

Frauen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, in der Regel ohne Männer, werden auch in Bayern nicht immer in Sicherheit sein, befürchtet Oberstaatsanwältin Anne Simon von der Spezial-Abteilung "Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zuhälterei" bei der Staatsanwaltschaft München I.

18 Verfahren hat die Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr wegen Zwangsprostitution, fünf wegen Menschenhandel und zwölf wegen Zuhälterei geführt. Gerade aus Ungarn, Bulgarien und Rumänien seien Fälle von Menschenhandel bekannt. "Das sind zum Teil die Länder, in die sich die ukrainischen Frauen flüchten. Und da glaub' ich schon, dass wir vermehrt Fälle bekommen", sagt Oberstaatsanwältin Simon.

Aus dem Krieg ins bayerische Bordell?

Erschwerend für die Frauen kommt hinzu, dass die Bordelle in Bayern dank der Corona-Lockerungen wieder geöffnet sind. Nach Meinung der Gründerin der Frauenhilfsorganisation Solwodi braucht es ein grundlegendes Umdenken: "Meine Forderung ist nach wie vor ein Gesetz, das den Kauf von Frauen unter Strafe stellt", sagt Ordensschwester Lea Ackermann:

Ein komplettes Verbot der Prostitution werde das Problem nicht lösen, davon ist Juliane von Krause überzeugt. Ihrer Ansicht nach müssen Staat und Hilfsorganisationen noch stärker zusammenarbeiten, um Menschenhändler vor Gericht zu bringen. Zusätzlich brauche es Aufklärung, damit Frauen gar nicht erst auf dubiose "Hilfsangebote" eingehen.

Denn nur die wenigsten schaffen es wie Sandra, sich nach sechs langen Jahren aus der Zwangsprostitution zu befreien, das Abitur nachzumachen und gegen ihren Peiniger juristisch vorzugehen. Das Handwerkszeug dafür hat sie in ihrem Jurastudium gelernt. "Es war mir wichtig, ein Zeichen zu setzen, auch meinem Zuhälter gegenüber, dass ich nicht mehr ertrage, dass ich nicht mehr ruhig bin, sondern dass ich benenne, was passiert ist", sagt Sandra. Sie will den Kampf für Frauen im Rotlicht weiterführen.