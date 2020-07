Gefälschtes Bild von Friedrich Merz im Supermarkt

Unter Anhängern von Corona-Verschwörungsmythen verbreitet sich ein manipuliertes Bild, auf dem der CDU-Politiker Friedrich Merz zu sehen ist. Dieser hatte sich mit Maske beim Einkaufen in einem Supermarkt ablichten lassen.

Spott auf Twitter für Merz im Supermarkt

Auf Twitter sorgten die Bilder für Spott, ein User rief am vergangenen Donnerstag unter dem Hashtag #MerzShoppingthings dazu auf, das Bild zu Satirezwecken zu verfälschen.

User verändern Merz-Fotos für Satire-Zwecke

Ein anderer User legte den ausgeschnittenen Merz in die sogenannte Greenbox-Szenerie eines Fernsehstudios, mit der beliebige Hinter- und Untergründe erzeugt werden können.

Durch das veränderte Foto entsteht der Eindruck, Merz habe gar nicht wirklich in dem Supermarkt gestanden. 36 Stunden später wies der User auf Twitter nochmals daraufhin, dass es sich um eine Fotomontage handle – was im übrigen auch an vielen Stellen leicht zu erkennen ist, zum Beispiel an den fehlerhaften "Löchern" im Einkaufskorb.

Manipulierte Bilder lösen sich aus Satire-Kontext

Dennoch: Seitdem wird das Bild unter Verschwörungstheoretikern verbreitet mit Hinweisen, man könne Politikern in der Coronakrise nicht trauen. Diese Posts werden hundertfach ungeprüft geteilt.