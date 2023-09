Gefährlicher Trend: Warnung vor Deo-Missbrauch als Mutprobe

Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor einem gefährlichen Internet-Trend. Dabei geht es um die sogenannte Deo-Challenge, die insbesondere bei Jugendlichen im Umlauf ist. Von der Herausforderung gibt es zwei Varianten - beide könnten langfristige Schäden zur Folge haben. Auch Todesfälle in Verbindung mit der Challenge sind bekannt.

Aufsprühen: Absterben der Haut durch Kälteverbrennungen

Bei der ersten Variante wird Deo so lange auf eine Hautstelle gesprüht, bis es nicht mehr auszuhalten ist. Im Extremfall kann die Temperatur dabei innerhalb weniger Sekunden auf bis zu minus 30 Grad Celsius sinken. Das Institut für Risikobewertung warnte vor Schmerzen und massiven Hautschädigungen.

Zudem könne das lang anhaltende Besprühen im Extremfall durch Kälteverbrennungen dazu führen, dass die Haut abstirbt. Bei dieser Form der Erfrierung treten ähnliche Symptome auf wie bei Verbrennungen. Das Gewebe könne beschädigt werden.

"Schmerzrezeptoren in der Haut funktionieren dann nicht mehr, was dazu führt, dass kein Schmerzsignal an das Gehirn mehr übermittelt werden kann, so dass das Besprühen fortgesetzt wird, obwohl schon eine massive Hautschädigung vorliegen könnte", erklärten die Experten. Unter Umständen könne eine Hauttransplantation nötig werden.

Deo einatmen: Schädigungen von Herz und Gehirn möglich

Bei der zweiten Variante geht es darum, das Deo einzuatmen. Je nach Zusammensetzung könne das schwere Folgen haben, so die Experten. Bestimmte Inhaltsstoffe des Sprays könnten in hohen Konzentrationen in den Körper gelangen und Herz und Gehirn schädigen. Das Einatmen könne unmittelbar zu Bewusstlosigkeit, Herzversagen und Atemlähmungen führen.

Auch eine Sauerstoffunterversorgung sei möglich, weil die normale Atemluft verdrängt werden könne. Schwere Verläufe könnten tödlich oder mit dauerhaften Hirnschäden enden.

Deo-Challenge steht in Verbindung zu einigen Todesfällen

Einige Todesfälle von Jugendlichen seien mittlerweile mit der Deo-Challenge in Verbindung gebracht worden, so das Institut. Jugendliche fassten die Challenge als Mutprobe auf und dokumentierten ihre Teilnahme mit Fotos und Videos, kritisierte das BfR. Es riet Menschen aller Altersgruppen dringend von einer Nachahmung ab.

Mit Informationen von dpa