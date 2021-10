Prügeleien in der Schule – Gefährlicher Hype um "Squid Game"

"Squid Game" ist die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. In neun Folgen kämpfen hunderte Menschen in grünen Sportanzügen auf einer südkoreanischen Insel ums Überleben. Die Strippenzieher sind superreiche Männer, die den Nervenkitzel brauchen – ebenso wie bislang knapp 150 Millionen Abonnenten weltweit.

"Squid Game": Wer verliert, muss sterben

Hoch verschuldete Menschen spielen in dieser makabren Serie um viel Geld. Wer gewinnt, kann ein neues Leben beginnen. Wer verliert, wird umgebracht. Das Motto: Alles oder nichts!

Die Basis der Wettkämpfe sind traditionelle Kinderspiele wie "Ochs am Berg": Ein Kind steht von den Mitspielern abgewandt und zählt laut vor sich hin, bevor es sich abrupt umdreht. Die anderen Kinder haben sich heimlich herangepirscht und müssen nun versteinert stehenbleiben. Wer sich bewegt, ist raus. In der Netflix-Serie heißt das Spiel "Rotes Licht, grünes Licht". Der Verlierer muss sterben. Kindheitsnostalgie trifft Tod – und damit bei den Zuschauern offenbar einen Nerv.

Schulen: Gewalt in Belgien, Warnung in England und Italien

Der Hype hat sich unter Kindern und Jugendlichen in vielen Ländern schnell verbreitet. Auch die Gewalt aus der Serie ist bereits Realität geworden. In Belgien spielten Kinder "Ochs am Berg" auf dem Schulhof nach und verprügelten die Verlierer.

Auch in England und Italien gibt es bereits Probleme an Schulen, weshalb Lehrer eindringlich vor der Serie warnen, die erst ab 16 Jahren freigegeben ist. Auf Social-Media-Plattformen sind die brutalen Szenen allerdings ohne Altersbeschränkung zu sehen.

Schweden: Auffälliger Trend zu gewalttätiger Serie

Mehrere Schulen in Schweden melden, dass jüngere Kinder von "Squid Game" inspirierte Kinderspiele nachahmen. Die Örnässkolan im nördlichen Luleå schickte den Eltern ihrer Schüler eine Warnung, dass Aktionen aus der "unglaublich gewalttätig und blutigen" Serie jetzt immer häufiger würden. "Für Kinder ist es das Schlimmste, was man sich vorstellen kann!" So äußert sich Sofia Kvick, Direktorin der Örnässkolan.

Bayern: Großes Thema, aber noch keine Gewalt

Auch in Bayern ist "Squid Game" ein heiß diskutiertes Thema unter Kindern und Jugendlichen. Das Bayerische Landeskriminalamt beobachtet die Lage und prüft präventive Maßnahmen, zu denen vielleicht auch das Kultusministerium hinzugezogen werden soll. Zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam es laut LKA und Münchner Polizei aber noch nicht.

"Aktuell ist kein derartiges Phänomen an den bayerischen Schulen erkennbar." Das Bayerische Innenministerium gegenüber BR24

Augsburger Schulen: Eintrittskarten zu "Squid Game" entdeckt

Bislang liegen lediglich "vereinzelte verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Serie" vor. In allen Fällen wurden "Visitenkarten" aufgefunden, die in "Squid Game" als Einladung für das Spiel gelten. So wurden in Augsburg an mindestens drei Grund- und Mittelschulen entsprechende Karten entdeckt und verantwortliche Schüler dazu befragt.