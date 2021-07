Gefährliche Reisemitbringsel aus dem Urlaub

Zwei Männer in blauer Uniform stehen im Ankunftsbereich des Flughafen Münchens. Auf ihren Rücken steht in großen Lettern "Zoll". Sie warten auf die Urlauber, die gleich aus dem Flugzeug steigen und ihre Koffer vom Band holen. "Wir machen stichprobenartige Kontrollen und jetzt kommt eine Maschine aus Abu Dhabi", sagt der Zollbeamte Thomas Meister. "Wir wissen nicht, was auf uns zu kommt."

Mehr Urlauber, mehr Risiko

Der Zoll an deutschen Flughäfen hat wieder mehr zu tun: Der Reiseverkehr läuft nach langer Zeit wieder an, und mit mehr Passagieren steigt das Risiko, dass unerlaubte Pflanzen und Früchte und somit Schädlinge im Koffer nach Deutschland gelangen. Die Stichprobenkontrollen sollen verhindern, dass sich hier neue Insekten ansiedeln und das heimische Ökosystem zerstören.

Thomas Meister winkt einen jungen Mann aus Abu Dhabi in den Kontrollbereich. "What’s inside this bag?", fragt er. "Clothes and food", antwortet der Urlauber. Essen? Die Beamten schauen stutzig und bitten ihn, den Koffer zu öffnen.

Zwölf Milliarden Euro Schaden pro Jahr in der EU

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, schätzt den wirtschaftlichen Schaden durch gebietsfremde Schädlinge allein in der EU auf etwa zwölf Milliarden Euro pro Jahr.

Da der Handel mit Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen weltweit zunimmt, wächst seit Jahren auch das Risiko, Krankheiten oder Schädlinge einzuschleppen.

Der Mann aus Abu Dhabi zieht Süßigkeiten, Mandeln, Honig aus dem Gepäck — und einen Dattelsalat. Muss der konfisziert werden? "Bei den Datteln gibt es eine Ausnahme", sagt der Zollbeamte Thomas Meister. Auch Ananas, Bananen, Durian-Früchte und Kokosnüsse dürfen ohne Pflanzengesundheitszeugnis eingeführt werden.

Ansonsten aber gilt: Wer Pflanzen und Obst aus einem außereuropäischen Land mitbringt, braucht ein Pflanzengesundheitszeugnis.