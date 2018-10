Gedenken an Franz Josef Strauß

"Er ist der Vater des Erfolgs für die CSU, für Bayern, für Deutschland." Bundesinnenminister Horst Seehofer

Bei den Gedenkfeierlichkeiten in Rott am Inn bezeichnete Seehofer Strauß als einen Wegbereiter der deutschen Einheit. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nannte seinen Vorgänger einen Modernisierer, der Bayern vorangebracht habe.

"Der ehemalige Ministerpräsident hat Bayern von einem reinen Agrarland zu einem modernen Industriestaat geformt." Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder

Ein Auftrag von sei auch der Kampf gegen den Extremismus von allen Seiten. Sein Satz "Rechts neben der Union darf keine demokratisch legitimierte Kraft sein" sei ihnen weiter Auftrag», betonte Söder. Beide CSU-Politiker riefen zum Kampf gegen die AfD auf.

Gedenken mit Gebirgsschützen

Strauß war unter anderem von 1978 bis zu seinem Tod 1988 Ministerpräsident. Am 3. Oktober 1988 starb er mit 73 Jahren an Herz-Kreislauf-Versagen. Für viele ist er nach wie vor eine Art "Übervater" der Partei. Seine Aussagen werden auch heute gerne zitiert. An der Gedenkfeier nahm auch die Witwe von Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, teil.