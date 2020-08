Gedenken an die Opfer des Olympia-Attentats

Die Gedenkstätte "Erinnerungsort Olympia-Attentat" gibt es erst seit drei Jahren. Eingeweiht wurde sie 2017 durch den israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin und den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zur Erinnerung an die zwölf Opfer des Anschlags auf die israelische Mannschaft bei den Olympischen Sommerspielen 1972.

Am Dienstagabend besuchte eine rund 40-köpfige Delegation israelischer und deutscher Soldatinnen und Soldaten die Gedenkstätte. Vor Ort hielt der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle eine kurze Rede. Danach hielten alle Teilnehmer kurz inne, um so der Opfer des Olympia-Attentats zu gedenken. Die Veranstaltung im Münchner Olympiapark bildete den Abschluss eines Tages, bei dem Gedenken und historische Gesten im Vordergrund standen.

Besuch der KZ-Gedenkstätte Dachau

Bereits am Vormittag flog eine Kampfjetformation beider Luftwaffen über den ehemaligen Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Am Nachmittag besuchten die israelischen und deutschen Soldatinnen und Soldaten die KZ-Gedenkstätte und gedachten der Opfer des Holocausts. Als Teil der Delegation nahmen auch der israelische Botschafter Jeremy Issacharoff und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an der Gedenkfeier teil, beide legten Kränze nieder.

"Es ist ein bewegender Moment für beide Delegationen. Heute stehen hier israelische und deutsche Soldaten Seite an Seite. Lasst uns an die schmerzhafte Geschichte erinnern, für eine bessere Zukunft." Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer

"In den vergangenen drei Jahren ist die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Israel immer stärker geworden." Botschafter Jeremy Issacharoff

Bewegender Moment mit israelischen Soldaten

Für einen bewegenden Moment sorgte ein junger Soldat aus Israel, dessen Großvater in Dachau bis 1945 gefangen gehalten wurde. Dieser hatte seine gesamte Familie durch den Holocaust verloren und schließlich in Israel ein neues Leben begonnen.

"Dass ich heute hier bin, sehe ich als Ehre und in Gedenken an meinen Großvater, der Dachau überlebt hat und an meinen Vater, einen Kommandeur der israelischen Luftwaffe." Israelischer Soldat

Heute fliegt der junge Soldat selbst eines der Flugzeuge, die an der Militärübung teilnehmen. Auch der zwischenzeitlich strömende Regen konnte dem Gedenken nichts anhaben. "Wir haben 75 Jahre gewartet, da können wir auch fünf weitere Minuten warten", sagte der israelische Luftwaffenchef. Zum Ende der Veranstaltung gab es ein gemeinsames jüdisches Gebet.

Wichtige Militärübung

Die historische Militärübung "Blue-Wings-2020" mit knapp 200 israelischen Soldatinnen und Soldaten hat am Montag begonnen. Strategisch ist die Übung von besonderer Bedeutung, da Israel kein NATO-Mitglied ist. In der ersten Woche der Übung geht es um die rein israelisch-deutsche Zusammenarbeit, in der Folgewoche werden die Israelis in eine NATO-Übung eingebunden.

Stationiert sind die israelischen Soldatinnen und Soldaten am Fliegerhorst Nörvenich bei Köln. Sie nehmen mit sechs F-16-Jets, zwei Tankflugzeugen sowie zwei Passagiermaschinen an der Übung teil.