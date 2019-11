19.11.2019, 22:06 Uhr

Geburtshaus von Adolf Hitler wird Polizeiwache

Das Haus, in dem Adolf Hitler geboren wurde, soll zukünftig von der Polizei genutzt werden. Dafür baut der Staat das Gebäude im österreichischen Braunau am Inn um - und will so auch ein Zeichen gegen Neonazis setzen.