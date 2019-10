Geblitzt mit über 250 km/h: Was ist eine angemessene Strafe?

Bei dieser Geschwindigkeit streikte sogar das Messgerät: Auf einer Bundesstraße bei Ascha im Landkreis Straubing-Bogen ist ein tschechischer VW Golf mit über 250 km/h geblitzt worden. Die Frage, ob der mutmaßlich tschechische Raser ermittelt werden kann und was ihn dann erwartet, beschäftigt die BR24-Leser. Hier die Fakten.

Kann die Polizei den Fahrer ermitteln?

Die gute Nachricht: Das Blitzer-Foto ist laut Polizei eindeutig, die Polizei daher zuversichtlich, den Fahrer bald zu ermitteln. Das ist wichtig, weil in Deutschland - anders als in den meisten anderen EU-Staaten - bei entsprechenden Verstößen keine Fahrzeughalter-, sondern eine reine Fahrerhaftung gilt. Ist es der Polizei innerhalb einer Verjährungsfrist von drei Monaten nicht möglich, festzustellen, wer bei einem Verkehrsverstoß am Steuer saß, wird das Verfahren niedergeschlagen. Nicht einmal die Kosten können dem Fahrzeughalter auferlegt werden.

Für das Jahr 2016 hat eine Studie die Zahl von 160.000 derart eingestellten Verfahren aufgelistet. Der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sah auf Anfrage des NDR "keine Notwendigkeit einer Neuregelung".

Wird der grenzüberschreitende Verkehrsverstoß tatsächlich geahndet?

Weil es einen EU-weiten Informationsaustausch über Fahrzeughalter gibt, an dem sich seit 2016 auch die Tschechische Republik aktiv beteiligt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Fahrer nicht ungeschoren davonkommt. Ob ein etwaiges Fahrverbot nur in Deutschland oder auch in seinem Heimatland gilt, ist Sache der tschechischen Behörden.

Welches Strafmaß droht dem Raser?

Nicht nur das Messgerät war mit einer Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 150 km/h überfordert. Auch die Bußgeldtabelle endet bei Verstößen von 60 km/h. In diesem Fall vorgesehen ist ein Bußgeld von mindestens 1.200 Euro. Dazu kommt gegebenenfalls ein Fahrverbot von mehreren Monaten.

Womit müsste der Raser in anderen EU-Ländern rechnen?

Die Rechtsprechung in seinem Heimatland Tschechien unterscheidet sich nicht grundsätzlich von der deutschen. In anderen europäischen Staaten sind die Regelungen teils deutlich strenger.

* In Frankreich musste ein Autofahrer, der mit über 310 km/h geblitzt wurde, für ein Jahr ins Gefängnis.

* In Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Italien sind die Bußgelder schon bei geringen Tempoverstößen deutlich höher als bei uns. In Österreich und Großbritannien unterscheiden sich die Strafen für "kleine Temposünder" nur geringfügig von den unseren. Wer aber mit mehr als 50 Sachen zuviel auf dem Tacho erwischt wird, berappt 2.180 Euro (Österreich) bzw. 5.600 Euro (Großbritannien, ungerechnet).

* In einigen Ländern - etwa in Finnland und der Schweiz - sind die Geldbußen bei erheblichen Verkehrsdelikten an das Einkommen gekoppelt. Die Idee dahinter: Bei besonders wohlhabenden Verkehrssündern entfaltet ein Bußgeld von einigen hundert oder tausend Euro nur begrenzte Abschreckungswirkung. Für Schlagzeilen sorgte 2010 das Urteil gegen einen "geblitzten" Millionär, der mit rund 200.000 Euro zur Kasse gebeten wurde.

*In Italien, Dänemark und der Schweiz wurden zuletzt bei schwerwiegenden Tempo- oder Trunkenheitsverstößen Fahrzeuge konfisziert und zwangsversteigert.

Plant die Bundesregierung Strafverschärfungen für extreme Raser?

Nein. Zwar haben Gerichte bei "Autorennen" mit Todesfolge in jüngster Zeit vergleichsweise harte Urteile verhängt - in einem Fall in Berlin wurden die Täter wegen Mordes verurteilt. Kommt es bei Rasereien nicht zum Äußersten, gilt jedoch der normale Bußgeldkatalog. Für diesen plant Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zwar in einigen Punkten Änderungen, so beim Missachten der Rettungsgasse nach Unfällen oder bei diversen Parkdelikten, nicht aber für Raser.

Entsprechende Vorstöße aus den Ländern fanden in Berlin bisher keinen Widerhall. Schon 2016 hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sich unter Verweis auf die Niederlande für spürbarere Strafen ausgesprochen: Bei den Nachbarn seien die Bußgelder höher, die Unfallzahlen niedriger als in Deutschland. Zuletzt plädierte Pistorius in der "Süddeutschen Zeitung" für eine einkommensabhängige Staffelung.