Geächtete Waffen: 270 Tote durch Minen in der Ukraine

Durch Minen und explosive Munitionsrückstände sind in der Ukraine in diesem Jahr bereits fast fünf Mal so viele Menschen getötet worden wie im Vorjahr. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres gab es 277 zivile Opfer. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht des Landminen-Monitors hervor. Im vergangenen Jahr waren es 58 Menschen.

Der erneute Einsatz von Antipersonen-Minen sei ein Rückschlag, so Handicap International. Die Menschen in den betroffenen Ländern müssten noch Jahrzehnte mit der Bedrohung von Minen und Blindgängern leben.

Sieben verschiedene Arten von Sprengfallen zurückgelassen

Seit Russland Ende Februar in die Ukraine einmarschiert ist, hat Moskau mindestens sieben Arten von Landminen eingesetzt, so die Angaben der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL). Es gebe auch bestätigte Hinweise darauf, dass russische Truppen Sprengfallen und Sprengsätze in der Ukraine gelegt hätten, bevor sie sich zurückzogen und Stellungen aufgaben.

Dies sei eine noch nie dagewesene Situation: Ein Staat, Russland, der nicht Vertragspartei des Ottawa-Minenverbotsvertrags sei, verwende diese Waffe auf dem Gebiet eines Vertragsstaates, der Ukraine. Moskau habe Kiew vorgeworfen, selbst Landminen gelegt zu haben. Diese Angaben hätten aber nicht unabhängig verifiziert werden können.

Russland setzt geächtete Waffen in der Ukraine ein

Russland ist das einzige Land neben Myanmar, das zwischen Mitte 2021 und Oktober 2022 auf diese geächteten Waffen zurückgegriffen hat, wie es im jährlichen Bericht Landminen-Monitor hieß. Die Minen wurden in von der Ukraine zurückeroberten Gebieten entdeckt und teils geräumt.

Neuer Einsatz von Minen nur durch Russland un Maynmar

Die Militärdiktatur Myanmar nutzt Landminen dem Bericht zufolge, um Anschläge auf Infrastruktur wie Pipelines, Mobilfunktürme oder Rohstofffirmen zu verhindern.

In mindestens fünf Ländern hätten nichtstaatliche Akteure Landminen eingesetzt, darunter unter anderem in Kolumbien, Indien und der Demokratischen Republik Kongo. In mindestens 60 Ländern lägen noch scharfe Landminen in den Böden. In elf Ländern würden diese Waffen noch produziert, heißt es in dem Bericht. Die wichtigsten seien Indien, der Iran, Myanmar, Pakistan und Russland.

Weltweit über 5.500 Opfer von Minen

Weltweit sind im vergangenen Jahr mindestens 5.544 Menschen Opfer von Landminen, Blindgängern und Munitionsresten geworden. 2.182 von ihnen starben durch die Verletzungen, so Handicap International Deutschland.

Drei Viertel der Opfer seien Zivilistinnen und Zivilisten, fast die Hälfte davon Kinder. Die Dunkelziffer sei jedoch höher. In Syrien wurden die meisten Verletzten und Todesfälle registriert (insgesamt 1.227 Opfer), gefolgt von Afghanistan (1.074 Opfer). Weitere Staaten mit mehr als 100 registrierten Opfern waren Kolumbien, Irak, Mali, Nigeria und Jemen, wie es im "Landminen Monitor" heißt.

Ottawa-Vertrag verbietet Landminen seit 1999

Der "Landminen Monitor" erfasst die Auswirkungen des Ottawa-Vertrags, der den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und die Lagerung von Antipersonenminen verbietet. Der Ottawa-Vertrag trat am 1. März 1999 in Kraft. Insgesamt 164 Staaten sind beigetreten.

Mehr als 55 Millionen Landminien vernichtet

Die USA sind zwar nicht unter den 164 Vertragsstaaten, halten sich aber an das Produktionsverbot. Sri Lanka war 2021 das 94. Land, das die Vernichtung seines gesamten Landminenarsenals meldete. Insgesamt seien in dem Jahr mehr als 55 Millionen Landminen vernichtet worden.

Grund zur Sorge besteht dennoch. Denn: "Die Menschen in den betroffenen Ländern müssen noch Jahrzehnte mit der Bedrohung von Minen und Blindgängern leben", erklärt Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von Handicap International Deutschland. "Die Vertragsstaaten müssen sich mehr engagieren und die Konvention konsequent umsetzen."

Der "Landminen Monitor" wird jährlich von der International Campaign to Ban Landmines (ICBL) erstellt. Handicap International ist Mitbegründer und Vorstandsmitglied der ICBL, die 1997 den Friedensnobelpreis erhielt.

(Mit Informationen von AFP, dpa, epd)