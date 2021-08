GDL-Streik: Grüne wollen Verkehrsminister Scheuer als Vermittler

Im Tarifstreit bei der Bahn habe die Grünen Verkehrsminister Scheuer als Vermittler ins Gespräch gebracht. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte der "Süddeutschen Zeitung", als Vertreter des Eigentümers der Bahn müsse sich Scheuer aktiv um einen Weg zur Schlichtung bemühen statt "nur mit den Händen in der Tasche daneben zu stehen und zuzuschauen". Für die Beschäftigten der Deutschen Bahn trage Scheuer eine besondere Verantwortung.

Grüne: Bahn ist zentraler Baustein für Mobilitätswende

Die Grünen forderten faire Bedingungen für die Bahn-Mitarbeiter: Die Bahn sei für eine Mobilitätswende der zentrale Baustein und müsse deshalb attraktive Jobs mit guten Tarifverträgen und fairen Arbeitsbedingungen bieten, sagte Hofreiter.

Hofreiter gab der Regierung zudem eine Mitschuld an dem Tarifkonflikt. Mit ihrem Tarifeinheitsgesetz, das die Macht kleinerer Gewerkschaften wie der GDL begrenzen soll, hätten sie die Konkurrenz der beiden Bahngewerkschaften erst unnötig angeheizt. "Sie sollten jetzt schleunigst reagieren und das Gesetz beerdigen, um noch mehr Schaden von der Deutschen Bahn abzuwenden", sagte Hofreiter.

GDL fordert Lohnerhöhung und Corona-Prämie

Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem Streik bis Dienstag aufgerufen. Es ist ihr dritter und bislang längster Streik im Tarifstreit mit der Bahn. Die Arbeitskampfmaßnahmen sollen am Mittwoch um 17 Uhr im Güterverkehr und am Donnerstag um 2 Uhr morgens im Personenverkehr beginnen. Enden sollen die Streiks am Dienstag kommender Woche (7.9.) um 02.00 Uhr früh.

Die GDL fordert in dem Tarifstreit eine Lohnerhöhung von 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro und bessere Arbeitsbedingungen. Die Bahn bietet zwar 3,2 Prozent mehr Lohn, will die Stufen aber später umsetzen und fordert eine längere Laufzeit des Tarifvertrages. Das Unternehmen hat zudem Verhandlungen über eine Corona-Prämie angeboten, jedoch keine konkrete Zahl genannt.

Linke: "Bundeskanzlerin muss Streik verhindern"

Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch rief die Regierung auf, in den Tarifkonflikt einzugreifen. Allein schon aus Pandemiegründen müsse dieses "Theater" beendet werden. "Die Bundeskanzlerin muss den Streik verhindern und den Bahnkonzern anweisen, die Forderungen zu erfüllen", sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur.

Das sorgte für Empörung bei der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Sie sprach von einer einmaligen Einmischung in die Tarifautonomie. Obwohl der Bund Eigentümer der Bahn ist, kann die Regierung der Aktiengesellschaft nicht unmittelbar Weisungen erteilen.

Fahrgastverband fordert Rückkehr an den Verhandlungstisch

Der Fahrgastverband Pro Bahn forderte die Beteiligten des Tarifkonflikts zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. "Viele Fahrgäste sind mit ihrer Geduld am Ende", sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Lukas Iffländer. "Gerade jetzt, wo viele nach längerer pandemiebedingter Unterbrechung wieder zur Bahn zurückfinden wollen, erzeugt die Auseinandersetzung bei vielen nur noch Unverständnis."

Der Verband weist auf die in letzter Zeit abgeschlossenen Verhandlungen mit den privaten Bahnunternehmen Go Ahead, Netinera und Transdev hin. "Damit hat die GDL mit allen größeren Wettbewerbern der Deutschen Bahn Tarifverträge abgeschlossen, die den aktuell an die DB gestellten Forderungen entsprechen", sagte Iffländer. Auch eine Schlichtung könne im aktuellen Konflikt helfen. Die lehnt die Gewerkschaft jedoch ab.