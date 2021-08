GDL-Chef Weselsky: Es gibt keine gute Zeit für einen Streik

"Die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner unseres Landes haben die Nase gestrichen voll", sagte Claus Weselsky, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft deutscher Lokführer (GDL) im Interview mit Bayern 2-radioWelt-Moderatorin Kerstin Grundmann.

Mit Blick auf die Belastungen während der Corona-Pandemie fordert Weselsky einen Tarifabschluss vergleichbar mit dem des öffentlichen Dienstes. "Unsere Menschen haben durchgearbeitet, wie alle anderen. Deshalb haben sie einen Anspruch auf eine adäquate Lohnerhöhung".

Deutsche Bahn "unanständig"

Weselsky bekräftigte die Forderungen der GDL von 1,4 Prozent Lohnerhöhung und eine Corona-Prämie von 600 Euro für das Jahr 2021 sowie eine Erhöhung um 1,8 Prozent für das Jahr 2022. Die Deutsche Bahn AG habe so getan, als ginge sie auf die Forderungen ein. "Sie haben aber dahinter eine Laufzeit von 40 Monaten, einem ganzen Jahr mehr, was unanständig ist", sagte Weselsky in der Bayern2 Radiowelt. Die GDL fordere dagegen eine Tarifvertragslaufzeit von 28 Monaten.

Für einen drohenden Streik mitten in der Ferienzeit machte der Gewerkschaftsvorsitzende die Deutsche Bahn AG verantwortlich: "Aus welchem Grund leistet sich ein Unternehmen einen Arbeitskampf mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ferien?", so der GDL-Vorsitzende.

Bahnkunden Leidtragende eines Machtkampfes?

Auch den Vorwurf, dass Bahnkunden die Leidtragenden eines Machtkampfes zweier Bahn-Gewerkschaften seien, wies Weselsky von sich. Wenn derzeit nur 70 Prozent der Bahnbetriebe als GDL-Betriebe ausgewiesen würden, sei das Willkür, so Weselsky. "Die Frage, wer mehr Mitglieder hat, ist Sache der Gerichte".

Mit Blick auf das heute erwartete Ergebnis der Urabstimmung bei der GDL rechnet der Gewerkschaftsvorsitzende mit einer Zustimmung von mindestens 90 Prozent für einen Streik. Er gehe davon aus, das man dann auch ein klares Bild zeichnen könne, wann und wo es dann zu Ausständen kommen werde.