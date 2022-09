Gazprom nimmt Gastransport durch Nord Stream 1 nicht wieder auf

Ursprünglich hatte der Gazprom-Konzern angekündigt, dass ab Samstagmorgen um 2 Uhr wieder erste Gaslieferungen durch die Pipeline fließen würden. Doch wie der Staatskonzern am Freitagabend bei Telegram mitteilte, ist in der Kompressorstation Portowaja Öl ausgetreten. Bis zur Beseitigung bleibe der Gasdurchfluss gestoppt.

Öl an mehreren Stellen gefunden

Laut Gazprom wurde das Leck bei Wartungsarbeiten festgestellt, die gemeinsam mit Experten von Siemens Energy durchgeführt werden. Das ausgetretene Öl sei an mehreren Stellen gefunden worden. Es sei nicht möglich, den sicheren Betrieb der letzten dort noch verbliebenen Gasturbine zu garantieren.

Chef von Siemens Energy informiert

Wie Gazprom mitteilte, wurde er Chef von Siemens Energy, Christian Bruch, per Brief über die Beanstandungen am Aggregat Trent 60 mit der Nummer 24 und über die notwendigen Reparaturen informiert. Schon in der Vergangenheit sei es zu solchen Ölaustritten gekommen, hieß es von dem Energiekonzern.

Seit Mittwoch fließt kein Gas

Die Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 waren am Mittwochmorgen begonnen worden, seitdem fließt kein Gas mehr. Der Lieferstopp sollte laut Plan bis zum 2. September dauern.