Gas-Lieferung weiter gedrosselt - Berlin spricht von Machtspiel

Die Erleichterung über die Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 hat nicht lange angehalten. Der russische Energiekonzern Gazprom hat entsprechend seiner Ankündigung die Liefermenge durch die Pipeline nach Deutschland noch einmal um die Hälfte verringert - von bisher 40 auf jetzt nur noch 20 Prozent der maximalen Kapazität.

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, bestätigte die Reduzierung der Liefermenge. "Zur Zeit sehen wir die nominierte Drosselung", sagte Müller im Deutschlandfunk. "Wir werden im Laufe des Tages sehen, ob es dabei bleibt", erklärte er weiter.

Russland macht Westen für Drosselung verantwortlich

Aus Netzdaten auf der Nord-Stream-1-Website ging hervor, dass seit 9.00 Uhr nur noch gut 14 Millionen Kilowattstunden pro Stunde geliefert werden. Zu Beginn des Gastages - also zwischen 6.00 und 7.00 Uhr - waren es noch mehr als 27 Millionen gewesen.

Das nach 9.00 Uhr erreichte Niveau entspricht der für den weiteren Tag auf der Nord-Stream-1-Website angekündigten Liefermenge. Gazprom hatte angekündigt, die Auslastung von Nord Stream 1 von 40 Prozent auf 20 Prozent zu drosseln. Als Grund gab der Konzern die Wartung einer weiteren Turbine an, die noch nicht aus der Reparatur zurück sei. Auslöser der technischen Probleme seien alleine die Sanktionen des Westens.

Bundesregierung wirft Russland beim Gas Machtspiel vor

Die Bundesregierung hat die Drosselung der Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 kritisiert. "Wir sehen dafür wie schon zuvor keine technischen Ursachen", sagte eine Regierungssprecherin. "Was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Machtspiel, und davon lassen wir uns nicht beeindrucken." Eine gewartete Turbine sei bereit, an den russischen Energiekonzern Gazprom übergeben zu werden, damit sie eingesetzt werden könne.

Die Sprecherin machte klar, Deutschland könne sich nicht mehr auf Russland als Gaslieferant verlassen.

Müller: "Teil der russischen Strategie"

Netzagentur-Chef Müller erklärte dagegen, dass die Gaslieferungen inzwischen Teil der russischen Außenpolitik und womöglich auch Teil der Kriegsstrategie seien. Es sei unrealistisch anzunehmen, dass in den kommenden Wochen durch Nord Stream 1 wieder 40 Prozent der möglichen Menge kämen, sagte Müller im Deutschlandfunk.

Nach der Einigung auf einen Gas-Notfallplan der EU am Dienstag hatte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) mit Blick auf die angekündigte Senkung der Liefermenge gesagt, es handele sich um eine klare Strategie aus dem Kreml. "Ich glaube, dass Gazprom selber, also der Konzern, gar nicht mehr Herr seiner eigenen Entscheidungen ist. Die Farce um diese kanadische Turbine spricht da eine eindeutige Sprache", sagte er. "Es wird alles politisiert, und Absprachen werden nicht mehr eingehalten."

Man müsse sich innerlich darauf einstellen, dass weniger oder irgendwann gar kein russisches Gas mehr komme: "Sollte es anders kommen, werden wir überrascht sein. Aber wir sollten nicht mehr überrascht sein, dass Putin den Gashahn zudreht."

Erhöht Russland Lieferungen über die Ukraine?

Zurückhaltend äußerte sich der Behördenchef über Berichte, dass Russland mehr Gas über die Ukraine nach Europa liefern könnte. Dies müsse man noch verifizieren: "Da traue ich den ganzen Ankündigungen nicht, bis wir nicht ein paar Stunden in diesen Tag gesehen haben."

Der "Spiegel" hatte berichtet, dass Gazprom für die Pipeline Transgas, die aus Russland über die Ukraine in Richtung Slowakei führt, mehr Kapazitäten angemeldet habe. Nach Angaben des Pipelinebetreibers Eugas wurde tatsächlich deutlich mehr Kapazität bei der Transgas-Leitung durch die Slowakei gebucht als in den vergangenen Tagen.

Verwirrung über Durchleitungsmenge

Im slowakischen Grenzort Veľké Kapušany, dem Startpunkt des slowakischen Abschnitts, wurde die Durchleitung von 68,6 Millionen Kubikmeter Gas angemeldet. Am Vortag waren es 36,8 Millionen Kubikmeter. Die Heraufsetzung der Buchung, die in etwa der Drosselung über Nord Stream 1 entspricht, könnte darauf hindeuten, dass Gazprom die bei Nord Stream 1 ausfallenden Gaslieferungen nach Europa über die Route durch die Slowakei ausgleicht.

Die Buchung zusätzlicher Kapazität ist aber noch kein Beweis dafür, dass Gazprom tatsächlich mehr Gas schickt. Allerdings gibt es weitere Indizien dafür. So hatte sich der Betreiber des ukrainischen Pipeline-Abschnitts TSOU am Dienstag beschwert, dass Gazprom ohne Vorwarnung den Druck in den Leitungen erhöht habe. Dem widersprechen allerdings Daten der Messstation Sudscha am Übergang zwischen Russland und der Ukraine. Die dort nominierten Liefermengen von 42,2 Millionen Kubikmeter liegen auf dem Niveau der vergangenen Tage.

Kommt die dritte Gasnotfallstufe?

Offen ist, ob aufgrund der Liefer-Reduzierung über Nord Stream 1 demnächst die Notfallstufe im Notfallplan Gas ausgerufen werden muss, bei der der Staat die Gasverteilung in Deutschland übernehmen würde.

Experten hatten stets betont, dass sich dies durch Maßnahmen zum Gas-Sparen noch abwenden ließe. Netzagentur-Präsident Müller lobte gegenüber dem Deutschlandfunk ausdrücklich erste "Einsparerfolge". Private Haushalte und die Industrie verbrauchten derzeit bereits "auch temperaturbereinigt fünf, sechs, sieben Prozent weniger Gas".

Müller mahnt Gas zu sparen

"Im Herbst ändert sich die Situation, der Gasverbrauch steigt", warnte Müller allerdings. Deshalb seien weiterhin alle Sparanstrengungen der Bundesregierung, der Wirtschaft und der Länder notwendig: "Deutschland muss weniger Gas verbrauchen."

Jetzt müsse in allen Bereichen der Gesellschaft etwas getan werden, durch technische Innovation oder das Diversifizieren von Energiequellen, so Müller, "aber das Entscheidende ist das Gaseinsparen - und da möchte ich gern weniger sozusagen Klagen hören, sondern mehr Meldungen, wo jemand sagt, wir als Branche, wir als Stadt, wir als Region tragen dazu bei, Gas zu sparen." Zugleich müssten sich die Verbraucher auf höhere Energiepreise einstellen, sagte Müller. "Es ist eine Preisentwicklung auf Ansage."

"Wir haben noch keine physikalische Gasmangellage"

Auf die Frage, ob die dritte Gasnotfallstufe in einigen Wochen ausgerufen werden müsse, antwortete Müller zurückhaltend: "Das kann ich schlicht nicht vorhersagen." Dies hänge von bestimmten Bedingungen - ab wie etwa der Temperaturentwicklung im Spätsommer.

Eine unmittelbar bevorstehende dritte Gasnotfallstufe sehe er angesichts der reduzierten Gasdurchleitung in Nord Stream 1 nicht. "Wenn Sie mich gefragt hätten, ob sie unmittelbar vor der Tür steht, dann hätte ich gesagt: Wenn es bei diesen 20 Prozent bleibt und wenn es bei meiner Prognose bleibt, dass wir womöglich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch einspeichern können, dann haben wir noch keine physikalische Gasmangellage." Diese ist die Voraussetzung für die dritte Notfallstufe.

"Wir sind beim Gassparen spät dran"

Auch andere Fachleute sehen in Sparmaßnahmen den entscheidenden Faktor in der Energiekrise: "Im Gas sparen liegt der Schlüssel zur Vermeidung einer möglichen Gasmangellage", sagte die Energie-Ökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Gasspeicher könnten nur dann ausreichend befüllt werden, wenn Gas eingespart werde.

"Die geplanten Auktionen, bei denen die Industrien sich bewerben können und Entschädigungen für das Gassparen bekommen, sollten sofort begonnen werden", sagte Kemfert der Deutschen Presse-Agentur. Zudem müsse man Haushalten helfen, Gas zu sparen, Prämien könnten da "sinnvoll" sein. Deutschland sei "sehr spät dran, was unsere Anstrengungen beim Gassparen angeht".

Experte fordert LNG-Terminals

Auch für Andreas Fischer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) steht noch nicht fest, dass die Notfallstufe im Notfallplan Gas ausgerufen werden wird, vor allem, weil unklar sei, "wie sich die russischen Lieferungen in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln". Es sei weiter wichtig, einerseits Gas einzusparen und andererseits umfangreich verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Europa zu importieren. Nur so sei "eine weitere Einspeicherung für den Winter möglich". Eine schnelle Umsetzung der geplanten deutschen LNG-Terminals in den kommenden Monaten sei "essenziell".

Verbraucherschützer warnen vor Preissteigerungen

Und was sollen Gas-Haushaltskunden machen? "Geld zur Seite legen und Energie sparen", rät der Energieexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, Udo Sieverding. Er hält es für möglich, dass mit der nächsten Abrechnung die Abschläge auf das drei- bis vierfache angehoben werden.

Sieverding glaubt, dass wegen der stark gestiegenen Beschaffungspreise nach und nach alle Versorger die Preise erhöhen werden. Diese Entwicklung werde noch lange anhalten: "Was uns bevorsteht, ist, dass sich die Mischkalkulation der Versorger in den nächsten zwei bis drei Jahren herauswächst und wir uns dann bei 20 bis 25 Cent je Kilowattstunde Gas wiedertreffen."

Energiewirtschaft: "Jeder kann und muss mithelfen"

Auch die Energiewirtschaft ruft zum Sparen auf: "Es gilt jetzt, so gut wie möglich vorzusorgen", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): "Wir müssen alles in die Waagschale werfen. Je mehr Gas heute schon eingespart wird, desto mehr können wir für die Speicherbefüllung nutzen." Je voller die Speicher seien, desto besser komme man durch den Winter: "Ziel muss bleiben, mit vollen Gasspeichern in die Heizsaison zu gehen. Hier kann und muss jeder mithelfen – vom Industriebetrieb bis zum einzelnen Haushalt."

Die Gaswirtschaft ist in Sachen Speicherbefüllung skeptisch: "Sollte es bei einer auf 20 Prozent reduzierten Liefermenge bleiben, ist eine ausreichende Befüllung der Gasspeicher in unseren Augen nicht realistisch", sagte der Vorstand des Branchenverbandes Zukunft Gas, Timm Kehler. Aktuell drohe wegen der hochsommerlichen Temperaturen und aufgrund der zuverlässigen Lieferungen aus Norwegen und den Niederlanden aber keine Gasmangellage.