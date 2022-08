Gazprom: Dreitägige Abschaltung von Nord Stream 1 Ende August

Wegen Wartungsarbeiten wird der russische Energieriese Gazprom vom 31. August bis 2. September kein Gas über die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa liefern. Das Unternehmen hat am Freitag mitgeteilt, dass "die einzige Gasverdichterstation Trent 60 drei Tage lang für eine Wartung abgeschaltet" wird.

Siemens-Techniker an Pipeline-Wartung beteiligt

Der Gaskompressor wurde von Siemens gebaut. Bei der Wartung seien auch Techniker von Siemens beteiligt. Es handelt sich nach den Angaben um eine routinemäßige Wartung, die "immer nach 1.000 Stunden Betrieb erforderlich" sei.

Gaslieferungen nach Abschluss der Wartung zugesagt

Nach der drei Tage dauernden Unterbrechung sollen die Gaslieferungen wieder aufgenommen werden. Falls keine technische Störungen gefunden werden. Pro Tag würden dann wieder 33 Millionen Kubikmeter geliefert.

Das ist nur ein Fünftel dessen, was die Pipeline transportieren kann. Bereits im Juni hatte Gazprom die Liefermenge gedrosselt und nach einer längeren Wartungsunterbrechung erneut auf die derzeitigen 20 Prozent der Kapazität reduziert.

Deutschland hält technische Probleme für vorgeschoben

Wegen angeblich nötiger Reparaturen hatte Gazprom schon seit längerem den Gasfluss auf 33 Millionen Kubikmeter gedrosselt. Um eine in Kanada reparierte Turbine zurückzuholen, bat Deutschland die Regierung in Ottawa um eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Moskau. Doch als das Aggregat zurück in Deutschland war, zeigte Gazprom keine Eile, es einzubauen. Gazprom sprach von fehlenden Papieren. Die Bundesregierung warf Moskau deshalb vor, die technischen Probleme nur vorzuschützen.

Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine versucht Deutschland, seine Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Um die Speicher für die Heizsaison zu füllen, wird nach anderen Lieferanten gesucht. Die Doppelleitung Nord Stream 1 transportiert seit 2011 Gas unter der Ostsee nach Deutschland.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte damals deutlich gemacht, dass er die dafür angegebenen technischen Gründe für vorgeschoben hält. Zur neuen Wartungsankündigung gibt es noch keine Stellungnahmen aus Berlin.

(Mit Agenturmaterial von AFP und dpa)