Gasumlage: Habeck verspricht Änderung, SPD und FDP machen Druck

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis90/Die Grünen) hat versprochen, Korrekturen an der geplanten Gasumlage vorzunehmen. Mit den Änderungen soll verhindert werden, dass von der Abgabe, die Privathaushalte und Wirtschaft ab Oktober leisten sollen, auch Unternehmen profitieren, die dies wirtschaftlich nicht nötig haben.

Habeck: "Wir werden das Problem lösen"

"Wir werden dieses Problem lösen", sagte Habeck am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". Deswegen müsse man "jetzt hart an dem Problem arbeiten. Und das tun wir auch". Habeck verteidigte zugleich das Umlage-Modell im Grundsatz. So sei es keine Option, dass der Staat etwa direkte Hilfen an angeschlagene Unternehmen auszahle.

"Eine dauerhafte Finanzierung durch den Staat ist eben noch kein Geschäftsmodell, und deswegen mussten wir diese Umlage wählen", sagte er. Nun müsse man aber "sehen, dass diese Unternehmen, die eigentlich keinen Zugang zu dieser Umlage brauchen, ihn auch nicht bekommen".

Die FDP fordert rasche Korrekturen

Unterdessen hält die Kritik an der Gasumlage auch aus den Reihen der Ampel-Koalition an. FDP-Fraktionschef Christian Dürr forderte, handwerkliche Fehler sollten bis zur Kabinettsklausur in Meseberg, die am Dienstag beginnt, beseitigt werden. "Wir müssen aufpassen, dass staatliche Eingriffe die Energiekrise nicht verschlimmbessern", sagte er gegenüber "Bild". Die Gasumlage dürfe keinesfalls zu Extrarenditen bei Unternehmen führen.

SPD-Chef: "Trittbrettfahrerei" verhindern

Auch SPD-Parteichef Lars Klingbeil drängt weiter auf Korrekturen an der Umlage. Es gebe Fehlentwicklungen, sagte er im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. Die Gasumlage sei geplant worden, um Insolvenzen in der Energieversorgung abzuwenden, und das sei auch richtig gewesen: "Jetzt sehen wir aber, dass Unternehmen diese Gasumlage beantragen, die Milliardengewinne machen." Das sei "unanständige Trittbrettfahrerei", so Klingbeil. Es gehe nicht, dass man Milliardengewinne mache und dann noch Milliarden-Steuergelder oben drauf bekommen wolle.

Bundeswirtschaftsminister Habeck prüfe nun, ob sich das politisch ändern lasse, so Klingbeil, eventuell müsse man aber auch gesetzgeberisch nacharbeiten, sagte Klingbeil: "Wenn der Wille das ist, wird man diese Fehlentwicklung auch korrigieren können." Klingbeil hatte Habeck bereits zuvor handwerkliche Fehler vorgeworfen und statt "schöner Worte" eine Politik mit Substanz gefordert.