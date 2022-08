Gasumlage bringt Ampel in Erklärungsnot

Gäbe es eine Rangliste mit Begriffen, die aktuell in der Hauptstadt am häufigsten verwendet werden, stünde "Gasumlage" seit Wochen sehr weit oben. Und inzwischen müsste man auch das Wort "Trittbrettfahrer" auf den Top-Plätzen einer solchen Liste platzieren.

Denn die Kritik an der Umlage nimmt zu – und im Augenblick bezieht sie sich vor allem auf Firmen, die trotz hoher Gewinne von der Umlage profitieren könnten. Oder in den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck: auf Trittbrettfahrer.

Habeck will "Trittbrettfahrer" bei Gasumlage aussortieren

Der Grünen-Politiker räumt ein, dass einige Unternehmen, die Geld aus der Umlage beanspruchen wollen, eigentlich profitabel seien. Und etwas zerknirscht fügt er hinzu: Das sei so nicht gemeint gewesen. "Wir wollten ja nicht Unternehmen, die gute Gewinne machen, weitere Gewinnchancen geben." Sein Ministerium werde deshalb prüfen, welche Möglichkeiten es gebe, Trittbrettfahrer auszusortieren.

Er verstehe jeden, der sich darüber ärgere, dass solche Firmen die Umlage in Anspruch nehmen wollen, so Habeck. "Ich reihe mich ein in diese Reihe." Aber die Regierung sei eben daran gebunden, rechtssichere Formen zu finden. Wie ein solcher Weg aussehen könnte, lässt der Minister allerdings offen.

Hebestreit: Kanzler weiter für Gasumlage

Eines aber stellt Habeck klar: An der Gasumlage an sich hält die Bundesregierung fest. Denn ohne Umlage drohe ein Zusammenbruch der Gasversorgung in Deutschland.

Rückendeckung bekommt Habeck von Olaf Scholz (SPD). Dessen Sprecher Steffen Hebestreit macht deutlich, dass der Kanzler die geplante Gasumlage unterstütze. Hebestreit spricht von einer schwierigen rechtlichen Prüfung, die es abzuwarten gelte.

Union will Gasumlage im Bundestag kippen

Die Regierung verspricht also Nachbesserungen, macht aber noch keinen konkreten Vorschlag. Und die Opposition wittert ihre Chance: "Diese Gasumlage gehört abgeschafft", sagt CDU-Generalsekretär Mario Czaja. Die Unionsfraktion werde in der nächsten Sitzungswoche beantragen, die umstrittene Umlage zurückzunehmen. Die parlamentarische Sommerpause endet Anfang September.

Eine Ankündigung, die Habeck keine allzu großen Sorgen bereiten dürfte. Schließlich kann die Ampel einen Antrag der Opposition mit ihrer Mehrheit im Parlament ablehnen.

Kritik an Gasumlage auch im Regierungslager

Gefährlich aber könnte es für die Gasumlage werden, wenn das Grummeln im Regierungslager anhält. Und das wird von Tag zu Tag lauter.

Zum Beispiel von Habecks Parteifreund Anton Hofreiter. Für ihn ist die Gasumlage in ihrer jetzigen Form ein Fehler. Der Bundestagsabgeordnete aus dem Landkreis München sagt im BR24-Interview, eine Umlage, von der auch Firmen profitieren würden, "die gigantische Gewinne einfahren" – das könne nicht sein. Deshalb seien Änderungen nötig. Dass der Wirtschaftsminister Korrekturen prüfen will, begrüßt Hofreiter.

SPD: Geld nur für Firmen in Schieflage

Ähnlich äußert sich SPD-Chefin Saskia Esken. Sie fordert im ZDF-Interview, Auszahlungen an Firmen an deren Bedürftigkeit zu knüpfen. Zu klären sei, ob das jeweilige Unternehmen die Hilfe wirklich braucht, um die Versorgung seiner Kunden zu sichern: "Das ist das Ziel der Gasumlage - und nicht etwa die Sicherung von Rendite."

Esken sieht jetzt den Wirtschaftsminister am Zug. Habeck müsse genau hinschauen, damit es bei der Verteilung des Geldes gerecht zugehe.

Gaskunden müssen mit zusätzlicher Belastung rechnen

Rund 34 Milliarden Euro sollen über die Umlage eingesammelt werden, ab Oktober soll sie gelten. Kommt die Umlage wie geplant, müssten Gaskunden etwa 2,4 Cent pro Kilowattstunde zusätzlich aufbringen. Nach Berechnungen der Bundesregierung liefe das für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr auf eine zusätzliche Belastung von rund 660 Euro hinaus.

Durch die geplante Senkung der Mehrwertsteuer auf den Gasverbrauch werde ein solcher Haushalt im Gegenzug um knapp 400 Euro im Jahr entlastet.

"Wartungsarbeiten": Russland will drei Tage kein Gas liefern

Doch die angekündigte Steuersenkung spielt in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch eine Rolle. Zu groß ist der Ärger über die Mittelverteilung. Ob die Regierung die Stimmung noch drehen kann, ist offen.

Hinzu kommt, dass sich nächste Woche die Lage noch einmal verschärfen könnte: Russland will die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 ab dem 31. August drei Tage lang unterbrechen und begründet das mit Wartungsarbeiten. Die Nervosität auf den Märkten könnte dann noch zunehmen – und auch der Druck auf die Ampel-Regierung, möglichst bald eine Lösung für die Gasumlage zu finden.