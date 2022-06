Flughafen-Chaos durch Personalmangel: "Gastarbeiter" als Lösung?

Das so viel diskutierte "Koffer-Chaos" ist für viele Reisende fast noch das geringste Problem. Mit so vielen Überraschungen warten Deutschlands Flughäfen derzeit auf, dass man zum Start in den Urlaub - so man denn den Flieger als Beförderungsmittel wählt - vor allem eins im Handgepäck haben sollte: Zeit.

Das Problem ist, dass während der mageren Pandemie-Jahre die Unternehmen im Luftverkehr massiv Personal abgebaut oder Mitarbeitende sich aus freien Stücken eine neue Beschäftigung gesucht haben. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft fehlen deshalb an deutschen Flughäfen über 7.000 Fachkräfte.

Bundesregierung will Mängel beheben

Hinzu kommt, dass die Pandemie alles andere als vorbei ist. Auch wegen Corona-Krankmeldungen sagte die Lufthansa bereits 3.000 Flüge für die Haupturlaubszeit ab, Easyjet muss allein für Berlin auf 1.000 Flüge verzichten. Obwohl sie sich streng genommen dafür gar nicht als zuständig betrachtet, will die Bundesregierung nun helfen, diesen Mangel zu beheben. Kurzfristig. Dafür haben die zuständigen Ministerien Verkehr, Arbeit und Innen eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Doch die Herausforderungen sind gigantisch.

Einer der Haupt-Knackpunkte liegt in der nötigen Sicherheitsprüfung. Die Kontrolle von Handgepäck und das Abtasten der Passagiere will Innenministerin Nancy Faeser auf keinen Fall von ungelernten Aushilfen aus dem Ausland durchführen lassen, wie ihr Chefsprecher Maximilian Kall jetzt bestätigte: "Bei den Sicherheitskontrollen kommt das wegen der dort nötigen Ausbildung und den dort nötigen Sicherheitsstandards nicht in Betracht. Sondern bei einfacheren Tätigkeiten wie der Gepäckabfertigung."

Großer Personalmangel bei Sicherheitskontrollen

Doch da gerade bei der Gepäck- und Passagierdurchleuchtung die Personalnot besonders groß ist, stellt sich die Frage, ob sich das Problem auf diese Weise lösen lässt. Hinzu kommt: Ein Saisonarbeiter auf einem Spargelfeld unterscheidet sich eben doch von einem Mitarbeiter an einem sensiblen Ort wie einem Flughafen.

Letzterer muss – egal, wo er oder sie eingesetzt ist - sicherheitstechnisch eine blitzsaubere Weste haben und einem aufwändigen Hintergrund-Check unterzogen werden. Aus dem Innenministerium heißt es, diese von den einzelnen Bundesländern vorgenommene Überprüfung dauere in der Regel zwei Wochen.

Nachfrage nach Arbeitskräften aus der Türkei

Im Gespräch ist, dass rund 2.000 Arbeitskräfte aus dem Nicht-EU-Ausland, vor allem aus der Türkei, angeworben werden. Die Türkei bietet sich insofern an, als aufgrund eines bestehenden Assoziierungs-Abkommens mit der EU die rechtlichen Hürden nicht gar so hoch sind wie bei anderen Drittstaaten.

Völlig unkompliziert ist die Sache deshalb noch lange nicht: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil drängt vor allem darauf, dass die Arbeitskräfte ordentliche, wenn auch zeitlich befristete Tarifverträge bekommen. Und in zumutbaren Unterkünften leben können. Hatte man zu Zeiten der Großen Koalition das Problem der prekären Sammelunterkünfte in der Fleischindustrie anzugehen versucht, soll dieses Phänomen nun nicht anderer Stelle wieder auftauchen.

Beschäftigung der "Gastarbeitenden" unklar

Wie schnell sich all diese Fragen klären lassen und wie rasch die neuen "Gastarbeitende", wie sie hier und da schon genannt werden, wirklich kommen können, ist noch unklar. Und damit auch, welche Länge die Geduldsfäden haben müssen, die Flugreisende zum Urlaubsstart besser im Handgepäck haben sollten.