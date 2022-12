Milde Temperaturen: Gasspeicher füllen sich wieder

Die milden Temperaturen der vergangenen Tage sorgen dafür, dass sich die Gasspeicher in Deutschland wieder füllen. Den vierten Tag in Folge wurde mehr Gas geliefert als verbraucht.

Durch die Kälte sank der Füllstand der Gasspeicher

An Heiligabend lag der Füllstand bei fast 88 Prozent und damit spürbar im Plus. Noch eine Woche zuvor hatten Schnee und Eis in Deutschland dafür gesorgt, dass Gas aus den Speichern genommen werden musste. Der Speicherstand war an den kalten Tagen jeweils um mehr als einen Prozentpunkt gesunken. Anfang des Monats waren die Gasspeicher in Deutschland zu fast 98 Prozent gefüllt gewesen.