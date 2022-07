Gaspreise steigen laut Vergleichsportal um 190 Prozent

Eigentlich war er im Wanderurlaub in Bayern, doch den unterbrach Bundeskanzler Olaf Scholz, um am Freitag um Punkt 12 Uhr in Berlin vor die Kameras zu treten: Pressekonferenz im Kanzleramt "zu aktuellen Fragen der Energiepolitik". Scholz kündigte an, dass der Staat zu 30 Prozent bei Uniper einsteigt. Der Energiekonzern ist wegen der Drosselung russischer Gas-Lieferungen in massive Probleme geraten - und er spielt bei der Energieversorgung in Deutschland eine tragende Rolle.

Verifox zu Gaspreis: 2.300 Euro mehr pro Jahr für Vier-Personen-Haushalt

Für die Verbraucher bedeutet das milliardenschwere Rettungspaket weitere Preissteigerungen - über eine Umlage an alle Gaskunden, damit Versorger wegen der Drosselung russischer Lieferungen höhere Einkaufspreise weitergeben können und nicht pleite gehen. Der Kanzler spricht von 200 bis 300 Euro pro Jahr für eine vierköpfige Familie.

Das Energiepreis-Vergleichsportal Verivox ist laut einem Bericht der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" weit pessimistischer: Die Gaspreise seien bereits jetzt ohne Umlage im Jahresvergleich um 159 Prozent gestiegen. Verivox rechnet damit, dass sich die Gaspreise mit der von Kanzler Scholz angekündigten Umlage im Vergleich zum Vorjahr verdreifachen werden. Einem Durchschnitts-Privathaushalt mit vier Personen drohe unter dem Strich eine Mehrbelastung von über 2.300 Euro für den Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden durch den vom Kanzler ankündigten Aufschlag – der Anstieg läge demnach bei 191 Prozent.

Bundesregierung plant Entlastungen für Bürger

Am Freitag in Berlin kündigt Kanzler Scholz neben Uniper-Rettung auch Bürgerhilfen an: Zunächst soll der Kreis der Wohngeld-Berechtigten erweitert werden. Geplant ist nach seinen Worten außerdem, Wohngeldempfängern und -empfängerinnen dauerhaft einen Heizkostenzuschuss zu zahlen. Solch einen Zuschuss hatte es in diesem Jahr als einmalige Entlastungsmaßnahme für Wohngeldempfänger gegeben. Single-Haushalte bekamen auf diesem Weg 270 Euro, Zwei-Personen-Haushalte 350 Euro sowie 70 Euro für jedes weitere Familienmitglied. Auch für Studierende und Auszubildende, die staatliche Hilfen erhalten, gab es einen Zuschuss in Höhe von 230 Euro. Auch sie sollen künftig dauerhaft einen Heizkostenzuschuss bekommen, so Scholz.

Zudem sollten Menschen rechtlich geschützt werden, die wegen steigender Energie- und Lebensmittelkosten Schwierigkeiten hätten, ihre Miete zu zahlen. Die entsprechenden Ministerien arbeiteten derzeit an Vorschlägen. Des weiteren bekräftigte Scholz die Einführung eines Bürgergelds zu Beginn des kommenden Jahres. Es soll an die Stelle der bisherigen Hartz-IV-Bezüge treten.