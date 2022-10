Kommission verständigt sich auf Vorschlag für Gaspreisbremse

Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hat sich am Morgen auf Vorschläge für eine Dämpfung des Anstiegs der Gaspreise verständigt. Die Kommission habe nach einer Nachtsitzung einen Zwischenbericht beschlossen, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Kommission hat eine Reihe von Empfehlungen an die Bundesregierung erarbeitet und einstimmig verabschiedet", bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin.

Zwei-Stufen-Lösung geplant

Reuters zufolge schlägt die Kommission eine Zwei-Stufen-Lösung vor, um den Gaspreis-Anstieg für Verbraucher und Unternehmen abzufedern. Demnach sollen Haushalte und Gewerbe noch dieses Jahr eine Sonderzahlung in Höhe einer Monatsrechnung bekommen. Der Staat solle einmalig die jeweiligen Abschlagszahlungen für Gas etwa im Dezember übernehmen. In einer zweiten Phase solle ab März oder April eine Gaspreisbremse greifen, bei der jeder Kunde ein staatlich gefördertes Kontingent von 80 Prozent des prognostizierten Verbrauchs bekommt. Die übrigen 20 Prozent müssten nach dem Marktpreis bezahlt werden.

Kommission stellt Bericht vor

Am Vormittag will das Vorsitzenden-Trio aus BDI-Chef Siegfried Russwurm, dem Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Michael Vassiliadis, sowie der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm die Vorschläge präsentieren. Der Kommission gehören Vertreter aus Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaft und Bundestag an.

Kühnert: "Es muss schnell gehen, aber es muss auch rechtssicher sein"

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wies am Sonntagabend in der ARD auf die Komplexität der Aufgabe hin. "Es muss schnell gehen, aber es muss auch rechtssicher sein. Das, was rauskommt, muss dann auch sitzen." Die Leute hätten einen Anspruch darauf, dass die Maßnahmen über die nächsten beiden Winter hinweg funktionierten und rechtssicher seien. Wenn die Kommission ihre Ergebnisse präsentiert habe, "können wir auch in die Umsetzung gehen", sagte Kühnert.

AWO gegen Gießkannen-Prinzip

Der Vorsitzende des Präsidiums des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Michael Groß, warte derweil vor einer Einmalzahlung im Rahmen der geplanten Gaspreisbremse. "Jetzt mit der Gießkanne Geld über Deutschland regnen zu lassen, führt dazu, dass Menschen, die gar keine Unterstützung brauchen, ebenfalls davon profitieren", sagte er der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". "Das ginge zu Lasten jener, die sich teure Energie wirklich nicht leisten können." Stattdessen warb Groß für eine Energie-Grundversorgung zu günstigen Preisen.

Die Gaspreisbremse soll ein zentrales Rettungsinstrument der Bundesregierung in der Energiekrise sein. Sie soll die hohen Gaspreise für Bürger und Betriebe erträglicher machen, aber auch Anreize zum weiterhin nötigen Energiesparen bewahren.

EVP-Chef für gemeinsames Vorgehen der EU

Der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, fordert unterdessen eine gemeinsame Gaspreis-Regulierung in der EU. "Ansonsten würden einzelne Staaten einen Wettbewerbsvorteil oder -nachteil haben", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die EU-Staaten müssten endlich eine Einkaufsgemeinschaft bilden. Jedes Land klopfe einzeln in Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten an, kritisierte Weber. "Damit überbieten sich die Europäer gegenseitig mit den Preisen - das ist schlicht maximal ungeschickt!“ Gemeinsam seien die EU-Staaten stärker.

