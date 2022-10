Gasmenge in deutschen Speichern so groß wie nie

Schon jetzt an den Winter 2023/24 denken

Befürchtungen, dass die Gasspeicher sich im Winter allzu schnell wieder leeren könnten, scheinen derzeit angesichts der milden Temperaturen an Gewicht verloren zu haben. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte jedoch bereits im August davor gewarnt, sich auf volle Gasspeicher zu verlassen. Man müsse mindestens zwei Winter überstehen, um danach unabhängig zu sein von russischem Gas, so Müller.

Jüngst hatte die Energieökonomin Karen Pittel vom Münchner ifo-Institut davor gewarnt, das Energie-Sparen zu vernachlässigen und statt dessen schon jetzt an den Winter 2023/24 zu denken. Es bestehe die Gefahr, "dass wir nicht genug sparen und die Speicher so leer sind, dass wir sie bis zum nächsten Winter nicht gefüllt bekommen. Wie wir über den nächsten Winter kommen, hängt davon ab, wie wir uns in diesem Winter verhalten", so Pittel.