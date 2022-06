Gasmangel: BDI fordert übergangsweise mehr Kohleverstromung

Deutschlands Industrie bangt nach dem Rückgang russischer Lieferungen um die Sicherheit der Gasversorgung hierzulande. Verbandspräsident Siegfried Russwurm fordert deswegen eine Neubewertung der Klimavorgaben durch die Bundesregierung. Er rief dazu auf, vorübergehend wieder stärker auf Kohleenergie zu setzen.

BDI-Präsident plädiert für Strom aus Kohle anstatt Gas

Russwurm sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, er appelliere dafür, die Gasverstromung schon jetzt zu stoppen und stattdessen die Kohlekraftwerke wieder umgehend aus der Reserve zu holen. "Wenn die Versorgungslage im Sommer sich tatsächlich so schwierig entwickelt, wie es aktuell wahrgenommen wird, müssen wir diese Option jetzt sofort ziehen." Der Import von Strom aus Nachbarländern habe seine Grenzen, ergänzte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).

Kritik von Umweltverbänden, dass die übergangsweise höhere Kohleverstromung Klimaschutz-Probleme verursachen könne, wies Russwurm zurück. Ob Deutschland jetzt oder dann im Winter mehr Kohle verstrome, sei "für die CO2-Emissionen nicht erheblich, aber so sichern wir uns zumindest höhere Füllstände in den Gasspeichern", argumentierte Russwurm. Der Industriepräsident betonte, es gehe jetzt "um kurzfristige Überbrückungsmaßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung", nicht um den generellen Kohleausstieg. Dieser soll nach bisherigen Plänen der Ampelkoalition vollständig von 2038 auf 2030 vorgezogen werden.

Russland hatte Gasimporte zuletzt drastisch zurückgefahren - Bundesnetzagentur warnt

Hintergrund der Forderungen sind die reduzierten Gasimporte aus Russland infolge des Ukraine-Kriegs. Der russische Gazprom-Konzern hatte in den vergangenen Tagen seine Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 nach Deutschland um 60 Prozent verringert. Grund seien Probleme bei Wartungsarbeiten der Förderleitung, die durch die Wirtschaftssanktionen der EU ausgelöst wurden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hingegen bezeichnete die Gründe als vorgeschoben. Die Bundesnetzagentur erklärte am Freitag, die Lage sei "angespannt".

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung erklärte Netzagentur-Chef Klaus Müller intern in Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium, dass die Gasspeicher in Deutschland ihre nötigen Füllstände im Herbst nur dann erreichen können, wenn die Lieferungen aus Russland in den nächsten Tagen wieder auf das übliche Niveau stiegen. Sollte das nicht geschehen, müsse die Bundesregierung noch im Sommer das Gespräch mit rund 2.000 Großkunden suchen und über Einschränkungen beraten. Wie die Zeitung weiter schreibt, strebt Müller einen Füllstand der Gasspeicher von mindestens 80 Prozent im Oktober und von mehr als 90 Prozent im November an.

DGB-Chefin Fahimi befürchtet Einschränkungen im Winter

Auch die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, schaut mit großer Sorge auf den "schrittweisen Gaslieferstopp" Russlands. Damit versuche Russlands Präsident Wladimir Putin, Deutschland "in die Enge zu treiben", sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur. "Die Aussicht auf einen unbesorgt warmen Winter schwindet. In dieser Notsituation werden wir alle Einschnitte spüren. Soziale Härten müssen bei allen gesetzlichen Verpflichtungen vermieden werden."

Fahimi verwies auch auf Einsparpotenzial im öffentlichen Raum: Ihrer Ansicht nach könnte die Stärkung von energieeffizienten Infrastrukturen wie etwa der öffentliche Personennahverkehr oder die flächendeckende Gebäudesanierung durch den Bund dabei helfen, die Lage zu verbessern. "So stärken wir die Versorgungssicherheit von heute und morgen", verdeutlichte die Gewerkschafterin.

Wirtschaftsexpertin Grimm will Prämien für Haushalte

Die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm fordert im hingegen die Einführung von Prämien für Verbraucher, die sparsam mit Gas umgehen. Das könnte man durch den Vergleich der Gasrechnungen relativ einfach überprüfen, und die Leute würden sich jetzt schon - entsprechend ihrer Möglichkeiten - auf den Winter vorbereiten können", so die Ökonomin in der "Rheinischen Post".

Das Potenzial sei groß, man müsse aber frühzeitig kommunizieren, dass es sich lohne. "Bevor man zu gesetzlichen Einsparmaßnahmen greift, wie von Wirtschaftsminister Robert Habeck ins Spiel gebracht, sollte man die Potenziale heben, die durch Anreize möglich sind", unterstrich Grimm. "So verzichten diejenigen Akteure, bei denen es am wenigsten einschneidend ist."