Gaslieferung durch Pipeline Nord Stream 1 wieder angelaufen

Entgegen vieler Befürchtungen fließt nach dem Abschluss routinemäßiger Wartungsarbeiten wieder Gas durch die Pipeline Nord Stream 1. Gegen 6 Uhr morgens ist der Gasfluss wieder angelaufen. Das bestätigte ein Sprecher der Nord Stream 1 AG der Deutschen Presse-Agentur. Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern.

Unterschiedliche Angaben zur aktuellen Liefermenge

Der Sprecher der Nord Stream 1 AG sagte, dass zuletzt in etwa so viel Gas wie vor der Wartung angekündigt war, also rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag. Das entspreche etwa einer 40-prozentigen Auslastung der maximalen Kapazität. Die angemeldeten Mengen können sich mit einem gewissen Vorlauf aber auch noch im Laufe eines Tages ändern.

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, schrieb am Morgen auf Twitter allerdings, dass die sogenannten Nominierungen für Nord Stream 1 weiter bei rund 30 Prozent der Auslastung lägen. Für die nächsten zwei Stunden seien die Nominierungen verbindlich, Veränderungen bei den Buchungen innerhalb eines Tages wären sehr ungewöhnlich.

Absenkung innerhalb weniger Stunden

Vor der planmäßig um 6 Uhr morgens endenden Wartung der Pipeline war diese zu etwa 40 Prozent ausgelastet. Noch am Mittwochmittag hatte Müller erklärt, es würden 800 Gigawattstunden erwartet und dabei auf Anmeldungen bei Transportnetzbetreibern - sogenannte Nominierungen verwiesen. Das wäre einer höheren Auslastung als vor der Wartung gleichgekommen. Nominierungen dienen Netzbetreibern zur Gewährleistung des Transports und können sich bis kurz vor Lieferbeginn ändern. Eine solche Renominierung hat Gazprom laut Müller nun vorgenommen.