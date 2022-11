Nach Kritik: Bundesregierung will Energiepreise früher bremsen

In den vergangenen Wochen ist über die geplanten Preisbremsen für Strom und Gas viel diskutiert worden. Sozialverbände und Oppositionsparteien forderten, die Gaspreisbremse nicht erst im März einzuführen – dann, wenn der Winter größtenteils zu Ende ist. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kritisierte: Bis zum März "werden viele Menschen in ihren Wohnungen frieren müssen". CDU und CSU bemängelten, dass die Bundesregierung im Sommer Zeit "vertrödelt" habe, statt Preisbremsen frühzeitig auf den Weg zu bringen.

Ministerpräsidenten: "Winterlücke" muss geschlossen werden

Kritik kam auch parteiübergreifend von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Sie prägten den Begriff der "Winterlücke". Gemeint war die Zeitlücke zwischen der einmaligen Übernahme des Gas-Abschlags im Dezember bis zur Gaspreisbremse im März. Diese Lücke sei der Bevölkerung nicht zu erklären.

Ampel reagiert auf Kritik

Bisher verteidigte die Bundesregierung ihr Vorgehen mit dem Argument, die komplette Übernahme des Dezember-Abschlags entlaste in finanzieller Höhe wie eine Strompreisebremse in den Monaten Dezember, Januar und Februar. Die Ampel orientierte sich dabei an den Vorschlägen und Berechnungen der Expertenkommission Gas und Wärme.

Nun hat die Bundesregierung ihr bisher vorgetragenes Argument über Bord geworfen und gibt dem Druck der Regierungschefs der Länder nach. Die sogenannte "Winterlücke" wird geschlossen, indem die Preisbremsen für Gas und Strom für private Haushalte sowie kleinere Unternehmen rückwirkend ab Januar gelten sollen.

Wie die Preisbremsen entlasten

Für Gaskunden mit einem Jahresverbrauch unter 1,5 Millionen Kilowattstunden soll der Gaspreis auf zwölf Cent pro Kilowattstunde begrenzt werden - für 80 Prozent des Jahresverbrauchs vom Vorjahr. Für Fernwärmekunden gilt ein Preis von 9,5 Cent pro Kilowattstunde.

Gut zu wissen: Wer beim Gas mehr spart, also weniger als 80 Prozent verbraucht, wird zusätzlich entlastet – und zwar für jede eingesparte Kilowattstunde.

Wer mehr spart, profitiert mehr

Bei der Strompreisbremse wird der Preis ebenfalls für einen Basisbedarf von 80 Prozent des Vorjahresverbrauch gedeckelt. Private Verbraucher sowie kleine und mittlere Betriebe zahlen dann nur noch 40 Cent pro Kilowattstunde.

Die Verbraucher müssen nichts tun, um von den staatlich subventionierten Preisen zu profitieren und entlastet zu werden – alles geht automatisch. Die Energieversorger müssen die Berechnung übernehmen und holen sich das Geld vom Staat wieder. Wer die Energie über die Mietnebenkosten abrechnet, muss allerdings bis zur nächsten jährlichen Abrechnung warten.

Anreize zum Energiesparen

Wer mehr Strom oder Gas verbraucht, also beim Verbrauch über den 80 Prozent liegt, muss die voraussichtlich deutlich höheren Marktpreise zahlen. Die Bundesregierung will damit einen klaren Sparanreiz setzen. Denn die Verbräuche müssen weiter runter, um eine Gasmangellage im Winter zu vermeiden, mahnt das Bundeswirtschaftsministerium.

Kosten: etwa 2,5 Milliarden pro Monat

Der Bund nimmt für die Preisbremsen viel Geld in die Hand. Für den Dezemberabschlag sind neun Milliarden Euro eingeplant, für jeden Monat Gaspreisbremse etwa 2,5 Milliarden. Dabei handelt es sich um Prognosen. Die tatsächlichen Summen hängen von der Entwicklung der Gas- und Strompreise ab.

Die Strompreisbremse soll teilweise über die Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strommarkt refinanziert werden. Gemeint sind die Gewinne stromerzeugender Unternehmen, die nur durch die außergewöhnlichen hohen Energiepreise zustande kommen – und zwar rückwirkend zum 1. September bis mindestens Ende Juni 2023.

Experten begrüßen Preisbremsen

Aus der Wirtschaft kommen lobende Worte für die Preisbremsen-Pläne der Bundesregierung. "Insgesamt ist es die richtige Entscheidung, die Gaspreisbremse so früh wie möglich greifen zu lassen", sagt Jens Südekum vom Institut für Wettbewerbsökonomie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. "Denn Gas wird gebraucht, wenn es kalt ist. Dann sollte die Unterstützung fließen."

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, warnt jedoch: Die Preisbremsen werden nichts daran ändern, "dass die Wirtschaft in den kommenden Monaten in eine Rezession rutschen und vor allem der private Konsum besonders stark leiden wird". Und Menschen mit geringen Einkommen werden laut Fratzscher "selbst nach Einführung der Preisbremsen mehr als eine Verdoppelung ihrer Gas- und Stromkosten erfahren".

Bundesregierung unter Zeitdruck

Kommende Woche sollen die Preisbremsen im Bundestag beraten werden. Mitte Dezember soll der Bundesrat entscheiden. Die Zeit ist knapp, sollte aber bis zum Jahreswechsel ausreichen, wenn Bundestag und Bundesrat grünes Licht geben.