Gas-Plan der EU: Im Notfall Sparzwang

Brüssel rechnet mit dem Schlimmsten: Kommissionschefin Ursula von der Leyen wirft Russland vor, Energie als Waffe gegen die EU einzusetzen. In zwölf Mitgliedsstaaten komme schon weniger oder gar kein russisches Gas mehr an. Nach von der Leyens Worten muss sich die EU darauf vorbereiten, dass Moskau den Gashahn ganz zudreht.

Von der Leyens Behörde schlägt den 27 EU-Staaten deshalb vor, den Gasverbrauch bis zum kommenden Frühjahr um 15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre zu senken. Das soll geschehen, indem in öffentlichen Gebäuden weniger geheizt oder gekühlt wird, indem die Industrie weniger Gas verbraucht und indem die Mitgliedsstaaten noch schneller auf Energie aus Sonne, Wind und Wasser umsteigen. Als Ersatz fürs knappe Gas können die 27 Staaten vorübergehend auch stärker auf Energie aus Kohle, Öl oder Atomkraft setzen. Alles auf freiwilliger Basis, denn in der Energiepolitik haben die Regierungen das Sagen, da hat die Kommission eigentlich nichts zu melden.

Im Notfall hätte Brüssel das Sagen

Wenn freiwillige Einsparungen nicht helfen und es – zum Beispiel in Folge eines russischen Gaslieferstopps – zu einer akuten Notlage kommt, will Brüssel allerdings das Heft des Handelns an sich ziehen. Der Notstand könnte auch ausgerufen werden, wenn mindestens drei Mitgliedsstaaten das beantragen. Dann könnte die Kommission die Mitgliedsstaaten zum Gassparen zwingen und ihnen dafür verbindliche Ziele vorgeben. Die Entscheidung, welche Branchen sich dabei besonders anstrengen müssen, bleibt weiter den Mitgliedsländern überlassen.

Die Kommission betont, dass es vor allem um Einsparungen durch die Industrie geht: Haushalte, Krankenhäuser und Schulen haben Vorrang bei der Gasversorgung, sie wären als Letzte von möglichen Einschnitten betroffen – was nach Ansicht der Kommission nicht ausschließt, dass auch private Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Sparzielen beitragen. Einen EU-Solidaritätsmechanismus zur gegenseitigen Versorgung gibt es schon. Er verpflichtet die Mitgliedsstaaten, in Extremfällen Gas an Partnerländer abzugeben. Bevor ein Land andere um Hilfe bittet, muss es laut Kommission aber nachweisen, dass es selbst spart. Konkret wird das in zwischenstaatlichen Vereinbarungen geregelt. Die Kommission fordert die Mitgliedsstaaten auf, schnellstmöglich solche abzuschließen. Deutschland hat welche mit Dänemark und Österreich geschlossen und bereitet weitere vor.

Wie weit reicht die Solidarität?

EU-Kommissionschefin von der Leyen hat bei der Vorlage des Gasnotfallplanes an die Solidarität innerhalb der EU appelliert – aus gutem Grund: Denn die Mitgliedsstaaten sind in sehr unterschiedlichem Maße abhängig von russischen Energielieferungen. Der Internationale Währungsfonds sieht für Ungarn, die Slowakei und Tschechien die Gefahr, dass bis zu 40 Prozent des Gasverbrauchs ausfallen und das Bruttoinlandsprodukt um bis zu sechs Prozent schrumpfen könnte. Auch Italien wäre stark betroffen, die Auswirkungen für Österreich und Deutschland wären weniger schwerwiegend, aber immer noch beträchtlich. Länder wie Frankreich oder Portugal verbrauchen dagegen wenig Gas aus Russland oder haben ihre Abhängigkeit verringert.

Einige halten wenig davon, Kompetenzen nach Brüssel zu verlagern oder sich verbindliche Einsparziele vorschreiben zu lassen. Um entsprechende Zuständigkeiten in der Energiepolitik an die Kommission abzugeben, müssten 15 der 27 Mitgliedsstaaten zustimmen. Möglicherweise entscheidet sich das bei einer Sitzung der EU-Energieministerinnen und -minister am kommenden Dienstag.