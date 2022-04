Gas-Lieferstopp: EU wirft Russland Erpressung vor

Der russische Gazprom-Konzern hatte den Stopp seiner Gaslieferungen nach Bulgarien und Polen am Morgen bestätigt. Als Grund führte Gazprom an, dass die beiden EU-Mitgliedstaaten keine Zahlungen in Rubel geleistet hätten. Deshalb seien das bulgarische Unternehmen Bulgargaz und PGNiG aus Polen über die "Aussetzung der Gaslieferungen ab dem 27. April" informiert worden.

Gazprom warnte Polen und Bulgarien zugleich davor, aus den Pipelines, die durch ihr Gebiet weiter zu anderen Abnehmern verlaufen, Gas für sich abzuzweigen. Wenn dies geschehe, würden die nach Europa gelieferten Gasmengen insgesamt reduziert, teilte der Konzern mit. Die Warnung aus Moskau dürfte sich vor allem auf die Jamal-Pipeline beziehen, die durch Polen weiter nach Deutschland verläuft.

Duma-Präsident droht "unfreundlichen" Ländern

Der Präsident des russischen Parlaments, Wjatscheslaw Wolodin, drohte inzwischen weiteren Ländern mit einem Gaslieferstopp. Wolodin erklärte auf seinem Telegram-Kanal, die Entscheidung, die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einzustellen, sei richtig gewesen. Moskau solle dasselbe mit anderen sogenannten "unfreundlichen" Ländern tun, fügte der Duma-Vorsitzende hinzu: "Dasselbe sollte in Bezug auf andere Länder geschehen, die uns gegenüber unfreundlich sind."

Staatschef Wladimir Putin hatte mit dem gleichen Vokabular im März angekündigt, "unfreundliche" Abnehmer würden nicht mehr mit Gas beliefert, falls sie Gazprom nicht in Rubel bezahlen. Damit wollte er offenbar dem durch westliche Sanktionen ausgelösten Wertverfall des Rubels entgegenwirken. Westliche Staaten weigerten sich, dem nachzukommen, weil sie damit ihre eigenen Sanktionen unterlaufen würden. Außerdem verwiesen sie auf gültige Verträge. Etwa 60 Prozent der Gasverträge laufen in Euro, die übrigen in Dollar.

EU-Kommission wertet Gas-Stopp als Erpressungsversuch

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen verurteilte den russischen Gas-Lieferstopp für Polen und Bulgarien als Erpressungsversuch. Die Ankündigung des russischen Gasriesen Gazprom, die Gaslieferungen einseitig zu stoppen, sei ein weiterer Versuch Russlands, Gas als Erpressungsinstrument einzusetzen, teilte von der Leyen in einer Stellungnahme mit. "Dies ist ungerechtfertigt und inakzeptabel. Und es zeigt einmal mehr die Unzuverlässigkeit Russlands als Gaslieferant", so die Kommissions-Präsidentin.

Die US-Regierung teilte mit, sie habe sich auf einen solchen Schritt Russlands vorbereitet. Unter anderem habe man Staaten in Asien um verstärkte Lieferungen nach Europa gebeten, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

Polen sieht sich gut vorbereitet

Polen erhielt zuletzt pro Jahr etwa neun Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland. Umweltministerin Anna Moskwa sagte, das Land sei auf die jetzige Situation vorbereitet. Man habe seit Jahren darauf hingearbeitet, von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden und dies praktisch bereits geschafft. "Es wird keine Engpässe in polnischen Wohnungen geben" twitterte sie.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hatte bereits am Dienstag in Berlin nach einen Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, Russland werde vielleicht versuchen, Polen durch die Aussetzung von Gaslieferungen zu erpressen. Die Regierung habe jedoch längst eine Diversifizierung der Gasversorgung vorbereitet. Die Wirtschaft sei nicht gefährdet, die Gasspeicher zu 76 Prozent gefüllt.

Beobachter werteten den russischen Lieferstopp als Reaktion Moskaus auf Polens klare Parteinahme für Kiew im Ukraine-Konflikt. Die polnische Regierung hatte diese Woche bestätigt, sie werde die ukrainische Armee mit Panzern beliefern. Außerdem ist das Land ein wichtiger Transitstaat für Waffenlieferungen aus den USA und anderen westlichen Ländern in die Ukraine.

Bulgarien trifft der Lieferstopp hart

Bulgarien mit seinen rund 6,5 Millionen Einwohnern ist weit stärker von russischen Gaslieferungen abhängig als Polen, es deckt mehr als 90 Prozent seines Gasbedarfs aus russischen Importen. Das im Herbst ins Amt gekommene liberale Kabinett hatte ebenfalls den Unwillen Moskaus erregt, indem es viele der traditionell engen Bande zu Russland gekappt und auch die russische Invasion der Ukraine verurteilt hatte. Bulgarien leistet humanitäre Hilfe für die Ukraine, zögert aber bei der Unterstützung mit Militärgütern.

Die Regierung versicherte, fürs Erste werde es keine Beschränkungen bei der Gasversorgung der bulgarischen Privathaushalten geben. Man suche mit Hilfe staatlicher Unternehmen nach Alternativen zu russischen Lieferungen. Die bulgarische Regierung lehnte den russischen Vorschlag ab, das Gas in einem Prozedere aus zwei Schritten zu bezahlen. Dies verletze geltende Verträge und bedeute ein erhebliches Risiko für Bulgarien, argumentierte sie. Unter anderem bestehe die Gefahr, dass Bulgarien zahle, aber nicht beliefert werde.

Bundesregierung sieht die Lage mit Sorge - und noch keine Engpässe

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht den Stopp russischer Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien mit Sorge. Eine Sprecherin von Minister Robert Habeck (Grüne) sagte in Berlin, die Versorgungssicherheit in Deutschland sei aktuell gewährleistet. "Die Gasflüsse sind zum jetzigen Zeitpunkt alles in allem auf einem stabilen Niveau." Die Lage werde aber sehr genau beobachtet. Es seien bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Engpässe festgestellt worden.

"Wir sehen aber mit Sorge, dass es in europäischen Partnerländern zum Stopp der Lieferungen gekommen ist. Wir sind in enger Abstimmung innerhalb der Europäischen Union, um das Lagebild zu konsolidieren." Die entsprechenden Gremien tagten am Mittwoch.

Habeck sagte am Dienstag bei einem Besuch in Warschau, er gehe davon aus, dass Deutschland die Unabhängigkeit von Öllieferungen aus Russland innerhalb weniger Tage erreichen könne. Auch "bei Gas sind wir mit Hochdruck daran, die hohe Abhängigkeit, die Deutschland hier hatte und die ein Fehler war, zu überwinden", sagte der Wirtschaftsminister. Er kündigte eine enge Zusammenarbeit im Energiebereich mit Polen an.

Energieversorger: keine Auswirkungen auf Transitlieferungen

Der Energiekonzern Uniper erwartet nicht, dass der Lieferstopp auf der Jamal-Pipeline durch Polen Polen Einschränkungen für den Gasfluss nach Deutschland bedeutet. "Das wird keine Auswirkungen auf die Transitlieferungen durch Polen haben", sagte Vorstandsmitglied Niek den Hollander gegenüber Analysten. Bislang sehe man auch keine größeren Veränderungen auf dieser Route.

"Die Kunden verlassen den Laden ohnehin"

Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff erklärte zudem Gaslieferstopp, dass er zwar mit solch einem Schritt auch bezüglich Deutschland rechne - aber erst, wenn dies für Russland selbst keine dramatischen Einbußen mehr bedeute.

"Sobald wir uns dem Punkt nähern, an dem wir von russischen Lieferungen unabhängig sind, muss man mit so etwas rechnen, mit solchen politischen Gesten", sagte Lambsdorff im Deutschlandfunk: "Wir sollten uns aber davon nicht einschüchtern oder gar nervös machen lassen. Wir sind sowieso auf dem Weg, uns von diesen Lieferungen zu verabschieden." Es gehe dann nur noch um ein "Hinterherrufen einiger Parolen, hinter Kunden, die ohnehin den Laden verlassen", so Lambsdorff.

Mit Agenturmaterial