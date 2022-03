Russisches Gas: Wie schnell finden wir Alternativen?

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Unsicherheit auf dem Energiemarkt groß: Die Preise für Gas und Öl explodieren und eine Lösung ohne den Import russischer Rohstoffe ist kurzfristig nicht in Sicht. Besonders schwer zu kompensieren wären vor allem die Gaslieferungen. Langfristig wollen sich Deutschland und die EU deswegen unabhängiger von Importen aus Russland machen, doch welche Alternativen haben wir?

Erdgas gegen Rohre und Kredite

"Bis Anfang der 70er-Jahre, also vor relativ genau 50 Jahren, wurde Erdgas halbe-halbe in Deutschland produziert und aus den Niederlanden importiert" erinnert BR-Energieexperte Dirk Vilsmeier. Als der Bedarf nach Erdgas stieg, kamen die Russen ins Spiel, die Erdgas-Rohre benötigten.

Unter der Regierung von Willy Brandt wurde dann am 1. Februar 1970 ein Vertrag über die Lieferung von Großröhren für den Pipelinebau durch deutsche Firmen unterschrieben - im Gegenzug sollte die damalige Sowjetunion den Rohstoff Erdgas liefern. Dazu gab es einen zinsgünstigen "Röhrenkredit". Ab 1973 wurde dann Gas bei Waidhaus in der Oberpfalz ins Netz eingespeist. Die Abhängigkeit von russischem Gas hat sich also über Jahrzehnte entwickelt.

Gas aus Russland: Schwierig zu ersetzen

Deutschland bezieht den Großteil seines Erdgases aus Russland. Die russischen Lieferungen machen laut Bundesnetzagentur etwa 55 Prozent aus, die zweitwichtigste Bezugsquelle ist Norwegen mit 30 Prozent, gefolgt von den Niederlanden mit etwa 12,7 Prozent. Zum einen werden damit Gaskraftwerke betrieben, die zum Beispiel Strom und Fernwärme erzeugen.

Aber auch die Industrie braucht Gas für viele Prozesse – etwa die Herstellung von Dünger oder Wasserstoff. Preisanstieg beim Gas hat also Auswirkungen auf viele Bereiche, auch Lebensmittel könnten deutlich teurer werden. Eine Alternative ist, verflüssigtes Erdgas (Liquified Natural Gas, kurz LNG) einzukaufen: Die beiden größten Exporteure sind die USA und Quatar.

Begrenzte Infrastruktur für Flüssiggas

Zwar ist LNG auf Tankschiffen transportierbar, jedoch muss das Flüssiggas an deutschen Häfen auch entgegengenommen, verarbeitet und gespeichert werden können. Bislang kann aber an keinem unserer Häfen ein solches Schiff entladen werden. Andere Nachbarländer sind da weiter, europaweit gibt es 37 LNG-Terminals.

Laut Energie-Experten Vilsmeier reichten diese aus, um die Hälfte der russischen Produktion zu ersetzen "wenn wir genügend Gas beibringen". Es gäbe aber keine beliebig verfügbaren Mengen, weil Lieferungen häufig an längerfristige Verträge gebunden seien, so Vilsmeier.

Langfristige Alternativen zum Gas

Die EU hat auch andere Maßnahmen geplant oder beschlossen, zum Beispiel den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien. Grüner Strom könne dann Gas in Gaskraftwerken ersetzen, sagt Dirk Vilsmeier, "kann Wärmepumpen betreiben in Häusern, sodass keine Gasheizung angeworfen werden muss. Und mit diesem Ökostrom lässt sich Wasserstoff erzeugen, (...) der dann auch wieder Erdgas ersetzen kann".

Überhaupt solle weniger Energie verbraucht werden und da nennt Energie-Experte Vilsmeier ein besonders beeindruckendes Beispiel: "Wenn man überall in Europa die Heizung um ein Grad runterdreht, dann geht es da um zehn Milliarden Kubikmeter Erdgas, das man einsparen kann."