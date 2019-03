Gas aus Novyj Urengoy – Leben bei bis zu 40 Grad minus

Der Himmel ist schwarz, doch der Schnee am Boden scheint zu leuchten. Es ist sieben Uhr morgens in Nowyj Urengoj am Nordpolarkreis. Die Temperatur: 34 Grad – minus, versteht sich. Der Mond steht noch hoch am Himmel. Scheinwerfer und der weiße Schnee lassen die Stadt in hellblauem Licht erscheinen: Mehrstöckige, eintönige Wohnhäuser. Die Stadtverwaltung. Auf dem Platz davor Eisskulpturen. Die mächtige Zentrale eines Gasunternehmens. Nowyj Urengoj ist eine junge Stadt.

Ende der 60-er Jahre entdeckten Ingenieure hier eines der größten Gasfelder der Welt. Kurz darauf entstand eine erste Siedlung. Heute gilt Nowyj Urengoj als Gashauptstadt Russlands. Die Arbeiter kommen aus dem ganzen Land und sogar aus den Nachbarstaaten.

Lockmittel: Höhere Löhne und früher in Rente

Die Löhne sind höher als im Rest Russlands und wer in der Polarregion arbeitet, kann fünf Jahre früher in Rente gehen. Dafür sorgen Gesetze.

"Im Norden sind die heißen Tage das Schlimmste. Den Frost kann man gut aushalten, in der Tundra sagen wir, du kannst dich richtig anziehen. Aber wenn es heiß ist, kannst du die Haut nicht ablegen. Besonders für die Rentierzüchter ist ein heißer Sommer das schlimmste. Die Trockenheit, das Ungeziefer. Die Mücken lassen dich nicht in Ruhe."

Aber der Sommer ist nur kurz, noch im Juni kann Schnee fallen, im September schon wieder, und im wärmsten Monat, im Juli, liegen die Temperaturen im Schnitt gerade mal bei 14 Grad. Plus, immerhin.

Ein paar Straßenecken weiter in einem der wenigen Hotels in Nowyj Urengoj. Eine Gruppe Deutscher und ihre Dolmetscherin stehen unschlüssig im Foyer herum. Auf einer Sitzgruppe stapeln sich Klamotten: Schals, Mützen, Thermo-Latzhosen und dicke Jacken.

Gas für Westeuropa

In der Mitte steht Ingo Neubert, das blasse Gesicht ein wenig verschwitzt. Er arbeitet für Achimgaz, ein deutsch-russisches Joint Venture, das in der Polarregion Gas fördert. Neubert lebt seit acht Jahren in Nowyj Urengoj und hat das Unternehmen mit aufgebaut. Er hat eine Journalistengruppe eingeladen. Ruckelnd hebt der Hubschrauber ab. Allmählich wird es draußen heller. Durch die Fenster ist endloses Weiß zu sehen. Dazwischen, wie einzelne Zahnstocher, Strom- und Funkmasten, ein paar Nadelbäume. Ab und zu eine Straße. "Dort, wo wir jetzt konkret fliegen, war vor einem Jahr noch nichts, alle Wege sind erst in diesem Jahr entstanden", so Neubert.

Der Hubschrauber mit der Journalistengruppe ist auf einer Baustelle gelandet. Sand ist aufgefahren, zwei Meter hoch, auf einer Fläche, groß wie mehrere Fußballfelder. Wir sind rund 200 Kilometer nördlich von Nowyj Urengoj. Am Horizont geht milchig die Sonne auf. Hier soll demnächst Gas aufbereitet werden, um nach Westeuropa zu strömen, unter anderem durch die Ostseepipeline.

Im Sommer wird die Eislandschaft zur unbefahrbaren Schlammwüste

Ein Kipplaster bringt noch mehr Sand, eine Planierraupe walzt ihn platt. Ein eisiger Wind bläst die Abgaswolken der Fahrzeuge waagerecht davon. Die Arbeiten müssen im Winter gemacht werden. Von Juli bis August taut der Permafrostboden an, die Eislandschaft verwandelt sich in eine Schlammwüste, wird unbefahrbar.

Ingo Neubert stellt sich mit dem Rücken zum Wind. An seinen Wimpern bilden sich Eiskristalle.

"Ja man muss schon drauf achten, auf seine Ernährung, man muss sich ausreichend bewegen, gesund bewegen, man muss aufpassen, dass man nicht krank wird." Ingo Neubert

Das mit den Vitaminen ist nicht so einfach. Alle Lebensmittel müssen tausende Kilometer nach Nowy Urengoj transportiert werden, mit dem Flugzeug, per LKW. Die Äpfel in den Läden sind klein und schrumpelig, frisches Gemüse ist teuer.

Die meisten verlassen die Region, sobald sie in Rente gehen

Viktor Selivjorstov kam mit 23 Jahren als Ölarbeiter nach Nowyj Urengoj, 1979 war das, und hat an unzähligen Bohrungen mitgewirkt. Mittlerweile ist er Rentner und immer noch hier. Eine Ausnahme. Die meisten Menschen verlassen die Polarregion wieder, sobald sie in Rente gehen.

In den Regalen lagern Skulpturen, Fratzen, hockende Gestalten, mal Tier, mal Mensch, mit kugeligen Bäuchen und dicken Nasen, aus Holz, aus Rinde, aus Elfenbein. Selivjorstov räumt einen Karton zur Seite und holt sehr vorsichtig ein etwa ein Meter langes gelbliches geschwungenes Ding hervor: "Man könnte es für ein Stück Holz halten. Aber das ist der Stoßzahn eines Mammuts. Zehn Kilo schwer. Der ist wie ein Stein."

Einst haben am Nordpolarkreis Mammuts gelebt

Stoßzähne wie dieser werden in der Region immer mal wieder zufällig gefunden. Von Anglern, Jägern und den Ureinwohnern der Tundra. Wenn im Frühjahr die Flüsse ansteigen, waschen sie die Ufer aus. Der Boden taue dann ein wenig an und bröckele, erklärt uns Selivjorstov. Manchmal kämen dann Stoßzähne zum Vorschein. Diesen hätte ihm ein Kunde gebracht.

Selivjorstov ist ein berühmter Schnitzer, er wird zu Ausstellungen und Wettbewerben in ganz Russland eingeladen. Oft fährt er mit dem Auto. Nach Salechard zum Beispiel, das liegt auch so hoch im Norden.

"Nach Sálechard gibt es keine richtige Straße, sondern nur einen Símnik, eine Wintertrasse. Sobald der Boden gefroren ist, wird der Schnee glatt geschleppt, und dann fährst du mitten durch die Tundra. Das ist furchteinflößend. Ich fahre die Strecke nie ohne einen Vorrat an Benzin, warme Kleidung und ausreichend Lebensmittel. Wenn du unterwegs liegenbleibst, kannst du zehn oder zwölf Stunden warten, bis ein Auto vorbeikommt." Viktor Selivjorstov

"Du weißt, wenn deine Heizung einfriert, ist es zu Ende"

Bei Frost unter 40 Grad werden die Straßen gesperrt, Wagen nur in Kolonnen aus der Stadt gelassen.

"Es gab hier so einen lokalen Zusammenhalt. Wenn du in dieser Gegend lebst, weißt du, wenn deine Heizung einfriert, ist es zu Ende. Es ist eben extrem. Du musst dich aufeinander verlassen können. Anders hätten wir diese Stadt nicht aufbauen können. Es hat wirklich jeder dem anderen geholfen." Viktor Selivjorstov

Jetzt hat sich die Situation ein bisschen geändert. Vielleicht haben die bequemeren Lebensbedingungen dazu geführt. Diebstahl und unsoziales Verhalten gibt es jetzt auch hier, wie in allen großen Städten, in allen Ländern.

Trotzdem will Selivjorstov in Novyj Urengoj bleiben: "Ich könnte weggehen, in angenehmere Breiten, nach Simferopol, in die Türkei. Aber für mich ist das nichts. Die Hitze ertrage ich nicht mehr, und ich finde es nicht interessant dort. Diese Stadt ist vor meinen Augen gewachsen. Ich habe daran mitgearbeitet. Ich habe hier sehr viele Bekannte. Und was wohl am wichtigsten ist: Ich fühle mich hier gebraucht. Ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr ohne Novyj Urengoj. Ich bin wohl selbst schon ein Mammut."