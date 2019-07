28.07.2019, 20:58 Uhr

Gartenlaube angezündet: Versuchter Mord an AfD-Politiker?

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes am AfD-Vorsitzenden des Kreisverbandes Altmark-West, Sebastian Koch. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen in Arendsee (Sachsen-Anhalt) versucht, eine Gartenlaube anzuzünden.