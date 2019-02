Ganz in Weiß: Frauen setzen bei Trump-Rede ein Zeichen

Frauen in Weiß jubelten

Als Trump erwähnte, dass Frauen am meisten von der starken amerikanischen Wirtschaft profitierten, sprangen die Frauen in Weiß spontan auf und jubelten - sie feierten sich offensichtlich selbst. Trump reagierte überrascht mit den Worten: "Das hättet ihr nicht tun sollen."

Mehr Mandatsträgerinnen als je zuvor

Dann sagte er, dass eine Rekordzahl von Mandatsträgerinnen im Kongress sitze, worauf Demokratinnen aufsprangen, sich abklatschten und "U-S-A!" skandierten. Noch nie zuvor in der Geschichte waren so viele Abgeordnete im Kongress weiblich - erstmals seit den Wahlen im Januar trägt jetzt eine dreistellige Zahl an Frauen Mandate im Repräsentantenhaus. Insgesamt sind 102 der 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses Frauen. 89 davon gehören den Demokraten an, nur 13 gehören zu den Republikanern.

Neue Mehrheit gegen Trump

Es war Trumps zweite Rede zur Lage der Nation. Anders als im vergangenen Jahr sah der Präsident sich mit den neuen Mehrheitsverhältnissen im Kongress konfrontiert. Der Senat wird nach wie vor von Trumps Republikanern kontrolliert, im Repräsentantenhaus haben aber seit vergangenem Monat aber die Demokraten die Mehrheit.