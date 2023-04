Gänswein glaubt nicht an Entsendung nach Costa Rica

Erzbischof Georg Gänswein hofft auf eine Entscheidung über seine künftige Aufgabe bis Pfingsten. Dass Papst Franziskus ihn als Nuntius nach Costa Rica schicke, glaube er jedoch nicht, sagte der frühere Sekretär von Papst Benedikt XVI. am Montagabend in Wien. Entsprechende Medienberichte wies Gänswein zurück. "Ich halte das einfach für Fake News. Ich weiß davon nichts", betonte er.

"Werde jede neue Aufgabe annehmen, die der Papst mir gibt"

Eine Entscheidung über seine künftige Aufgabe durch Papst Franziskus stehe weiterhin aus, hatte der deutsche Kurienerzbischof auch am Sonntagabend in der TV-Show "Verissimo" des Senders Canale 5 beteuert. "Auch ich bin neugierig. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich neugierig bin, wann und was er mir sagen wird. Ich kann nur abwarten." Gänswein versicherte, er werde jede neue Aufgabe annehmen, die ihm der Pontifex geben wolle. "Er ist der Papst. Ich bin sein Bischofssohn, der das akzeptieren wird, was er mir geben will," sagte er.

"Ich brauche noch etwas Zeit, um Ihnen eine neue Aufgabe zu geben", habe ihm Franziskus Anfang März bei einer persönlichen Unterredung gesagt, so der deutsche Geistliche am Montag weiter. Bei dieser Audienz habe er dem Papst auch über seine Aufgabe als Testamentsvollstrecker des an Silvester gestorbenen Benedikt XVI. berichtet und mitgeteilt, dass alles "ziemlich abgewickelt" sei.

Ende März berichteten Medien von Entsendung nach Costa Rica

Seit dem Tod von Benedikt XVI. an Silvester 2022 wartet der 66-Jährige darauf, dass ihm Papst Franziskus eine neue Aufgabe zuweist. Franziskus empfing Gänswein seitdem bereits zweimal in einer offiziellen Privataudienz.

Ende März führte ein spanischer Medienbericht zu Spekulationen über eine mögliche Versetzung Gänsweins als Vatikan-Botschafter nach Costa Rica. Das spanischsprachige Religionsportal "Religion Digital" berief sich auf "anonyme kirchliche Quellen" und schrieb, der Heilige Stuhl habe bereits eine entsprechende Bitte an die dortigen Behörden gerichtet. Dabei sei es üblich, dass die Frage nach staatlicher Erlaubnis gar nicht beantwortet werde. Der Vatikan werde eine Nicht-Reaktion damit als Freigabe auffassen.

Gänswein erinnerte daran, dass er formal noch immer Präfekt des Päpstlichen Hauses sei, jedoch vom Dienst freigestellt. Der 66-Jährige arbeitete fast 20 Jahre für Benedikt XVI. - auch vor und nach dem Pontifikat. Seit 2013 diente er gleichzeitig Franziskus als Haus-Präfekt. 2020 beurlaubte der Papst Gänswein von diesem Amt, damit er sich ganz dem emeritierten Kirchenoberhaupt widmen könne.

Gänswein-Buch sorgte für Schlagzeilen

Für weltweites Aufsehen hatte Gänswein Anfang des Jahres gesorgt - mit seinem autobiografisch geprägten Buch "Nichts als die Wahrheit". Der Kurienerzbischof selbst will das Buch ausdrücklich nicht als Abrechnung mit dem Vatikan verstanden wissen. Bei Franziskus dürfte er trotzdem für Unmut gesorgt haben - mit seinen Einblicken in den Vatikan.