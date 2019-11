Gabriel und Nahles gehen: Zwei, die sich schlugen und vertrugen

Eins können sie beide: herzhaft lachen. Trocken und steif - das geht nicht mit Andrea Nahles und Sigmar Gabriel. Er - der "Haudrauf" aus Goslar, sie - die Handfeste aus der Eifel. Irgendwie hatten sie immer was miteinander - politisch gesehen.

Mischung aus Streit und Scherz, Klarheit und Kollegialität

"'Hase', sage ich immer noch nicht zu ihr", scherzte Gabriel 2011, das würde sich Nahles wohl verbitten. Damals war er SPD-Parteichef und Nahles seine Generalsekretärin. Ein Duo, das sich überraschend fand, und den Karren nach einer weiteren verlorenen Bundestagswahl für die SPD aus dem Dreck ziehen sollte.

Nicht wenige Beobachter dachten: Dieses Bündnis hält nicht ein halbes Jahr lang. Hat es dann aber weitaus länger. Weil beide - Nahles und Gabriel - auch wussten, was sie aneinander hatten: Zwar immer wieder Streit, beinhart, aber auch klare Worte und Verlässlichkeit, wenn es darauf ankam.

Zwei aus einfachen Verhältnissen

Beide sind Sozialdemokraten mit Herzblut. Er, Gabriel, auch aus der eigenen Biografie heraus: Er kommt aus einfachen Verhältnissen und hat über die sozialistische Jugendorganisation der Falken in die Politik gefunden. Von Fahrten nach Italien, Frankreich, gar nach Moskau berichtet er heute noch stolz.

"So etwas wäre in meinen Familienverhältnissen undenkbar gewesen." Sigmar Gabriel, SPD-Politiker

Sie, Nahles, die Ex-Juso-Chefin, hatte immer viel vor. "Ich bin in dieser Partei, weil ich was Großes im Kleinen immer gesehen habe, im Fortschritt, ganz konkret für Millionen von Menschen", ist ihr Credo.

"Deswegen habe ich den Mindestlohn durchgesetzt, wie verrückt nochmal!" Andrea Nahles, SPD-Politikerin

Nahles - das Ziehkind von Oskar Lafontaine

Nahles wird von Oskar Lafontaine gefördert und hat schon als Juso-Chefin ein loses Mundwerk. Gerhard Schröder hat sie mal die "Abrissbirne sozialdemokratischer Programmatik" genannt.

Gabriel ist erst als niedersächsischer Ministerpräsident krachend gescheitert. Dann hat er sich als Bundesumweltminister profiliert.

Die GroKo als Höhepunkt

Ihre beste gemeinsame Zeit hatten Andrea Nahles und Sigmar Gabriel wohl in der GroKo, als beide Kabinettskollegen waren. Sie im Arbeitsministerium, er als Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Erst überhaupt Schwarz-Rot gezimmert zu haben, 2013 - Gabriel lobt Nahles danach demonstrativ, für den Mindestlohn, für Rentenpakete - ihr Meisterstück. "Ich hatte einen ganz kleinen Moment des Stolzes, als ich das unterschrieben hab", bekennt Nahles selbst, "den habe ich mir genehmigt."

Aus Teamplay wurde Bitterkeit

Aber sie gingen sich auch gegenseitig gehörig auf die Nerven und lästerten übereinander: "Glauben Sie mal bloß nicht, dass Sigmar Gabriel als Sandwich funktioniert. Also, das halte ich nun wirklich für ein Gerücht", juxte Nahles etwa.

Und am Ende kam sogar Bitterkeit hoch - bei Sigmar Gabriel:

"Naja gut, das ist ja kein Geheimnis. Frau Nahles und Herr Scholz wollten mich nicht mehr in der Regierung haben. Ich glaube ja, dass Politik immer gut davon lebt, dass es selbstbewusste Menschen hat. Aber das haben die halt anders entschieden, so ist es eben." Sigmar Gabriel, SPD-Politiker

Zwei, die gleichzeitig abtreten (müssen)

Sigmar Gabriel wäre gern Außenminister geblieben, 2018, als sich die SPD nochmal in die GroKo fügte. Nahles hat es verhindert und war dann selbst nicht lange Chefin: Am Ende hat die SPD ihre erste Frau an der Spitze schnell abgesägt. Auch mit Zutun von Gabriel, der immer wieder öffentlich gegen Nahles gestichelt hat. Jetzt wird er möglicherweise Auto-Lobbyist. Sie ist abgetaucht in die heimatliche Eifel.

Andrea Nahles und Sigmar Gabriel - zwei, die sich schlugen und vertrugen. Dass sie nun gleichzeitig gehen, und dem Bundestag den Rücken kehren, ist vielleicht doch mehr als Zufall.